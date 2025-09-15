سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران گفت که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ صادرات به قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا صفری، سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران گفت که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ صادرات به قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر افزایش داشته است و همزمان با افزایش صادرات، با کاهش واردات مواجه بوده‌ایم. 

صفری افزود: از ظرفیت‌های استان‌ها از طریق تشویق تولیدکنندگان دارای مزیت به سمت حضور و تولید مشترک در کشور‌های آفریقایی می‌تواند جهشی در ارزآوری کشور ایجاد کند.

سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها از طریق تشویق تولیدکنندگان دارای مزیت به سمت حضور و تولید مشترک در کشور‌های آفریقایی می‌تواند جهشی در ارزآوری کشور ایجاد کند.

صفری با بیان اینکه آفریقا خواهان مکانیزه و صنعتی شدن در حوزه کشاورزی است، افزود: شرکت‌های ایرانی توانمندی لازم در مشارکت با فعالان آفریقایی را دارند، به همین منظور ستاد آفریقا از پروژه‌های تولیدی مشترک در آفریقا حمایت می‌کند و ابزار‌های لازم جهت ارائه تسهیلات به شرکت‌های ایرانی را فراهم کرده است.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، صادرات ایران ، آفریقا
خبرهای مرتبط
ارائه بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی برای صادرکنندگان خرد
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو
امکان ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده کالا‌ها با ضمانت‌نامه
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خطای مجلس در سهمیه‌بندی وام اشتغال منجر به عملکرد صفر شش‌ماهه این وام شد!
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور تسویه می‌شود
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
بارش باران در نوار شمالی کشور
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
آخرین اخبار
افزایش ۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس
سه هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
آمادگی اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فنی و منطقه‌ای با تهران
تدوین نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان در سه ماه آینده
وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز
تشکیل کارگروه ویژه برای جمع آوری گاز‌های فلر
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
شرایط بخشودگی ۹۵ درصدی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ابرازی بهار ۱۴۰۴
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم
امکان حذف گاز‌های گلخانه‌ای با استفاده از فناوری‌های نوین وجود دارد
متناسب سازی مصرف انرژی برابر با استاندارد‌های جهانی
توسعه نظارت بر صنعت بیمه با استفاده از فناوری‌های نوین
۲۱۶۱ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله به فروش رفته است
کاهش ۳۰ درصدی تولید محصولات اساسی با قطع چاه‌های کشاورزی
تخصیص ۵۳ هزار هکتار اراضی در قالب طرح جوانی جمعیت
مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور تسویه می‌شود
سورگوم کشت جایگزین مناسب ذرت
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
بارش تهران ۵۰ درصد کمتر از نرمال است
بارش باران در نوار شمالی کشور
خطای مجلس در سهمیه‌بندی وام اشتغال منجر به عملکرد صفر شش‌ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود