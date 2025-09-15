باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا صفری، سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران گفت که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ صادرات به قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر افزایش داشته است و همزمان با افزایش صادرات، با کاهش واردات مواجه بودهایم.
صفری افزود: از ظرفیتهای استانها از طریق تشویق تولیدکنندگان دارای مزیت به سمت حضور و تولید مشترک در کشورهای آفریقایی میتواند جهشی در ارزآوری کشور ایجاد کند.
صفری با بیان اینکه آفریقا خواهان مکانیزه و صنعتی شدن در حوزه کشاورزی است، افزود: شرکتهای ایرانی توانمندی لازم در مشارکت با فعالان آفریقایی را دارند، به همین منظور ستاد آفریقا از پروژههای تولیدی مشترک در آفریقا حمایت میکند و ابزارهای لازم جهت ارائه تسهیلات به شرکتهای ایرانی را فراهم کرده است.
منبع: سازمان توسعه تجارت ایران