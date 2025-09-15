باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۹ شرکت کننده دارد، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست به مصاف گانخویاگ گانباتار از مغولستان رفت که این دیدار با نتیجه ۲ بر ۲ به سود آذرپیرا به پایان رسید.

آذرپیرا با شکست این حریف، در دور بعد باید به مصاف برنده رادو لیفتر از مولداوی و احمد ماگامایف از بلغارستان برود. احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین در گروه آذرپیرا حضور دارد و تا مرحله نیمه نهایی با آذرپیرا برخورد نخواهد کرد.

ماگومدخان ماگمدوف از آذربایجان نیز در گروه آذرپیرا حضور دارد که احتمال برخوردش با نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی وجود دارد.