شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از پرداخت وجه کتاب در برخی از مدارس دولتی شهر تهران ابراز نگرانی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی بیشتر به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و دانش آموزان در تب و تاب آماده شدن برای رفتن به مدرسه هستند. موضوع دریافت وجه هنگام ثبت نام دانش آموزان در برخی از مدارس دولتی به صورت موضوعی آزاردهنده برای والدین تبدیل شده و آنها را نگران و گلایهمند کرده است. موضوعی که همه ساله در شهریور و در آستانه بازگشایی مدارس بیش از پیش خودنمایی میکند. در همین راستا والدین مجبور به پرداخت وجه به عناوین مختلف اعم از کمک به مدرسه، کمک به هزینه تجهیز مدرسه و یا تعمیرات هستند
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از پرداخت وجه برای دریافت کتاب در مدرسه ای در شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.
متن پیام شهروندخبرنگار
باسلام و احترام بنده در شهرک ولیعصر واقع در شهر تهران هستم. با توجه به پیگیریهای که سازمان و خبرگزاری شما انجام میدهد؛ این پیام را در راستای پیگیری و به نتیجه رساندن خدمت شما ارسال میکنم. من دخترم در مدرسهای واقع در منطقه ۱۸ درس میخواند. هرسال پول کتاب؛ پول کمک به مدرسه؛ پول تعمیرات را از ما میگیرند. الان رفتیم کتاب فرزندانم را بگیریم؛ به من میگویند اگر ۸۰۰ هزار تومان پول تعمیر دیوار را نپردازید کتاب به شما تحویل نمیدهند. مگر در مدارس دولتی هزینه تحصیلی رایگان نیست. اگر نیست چرا این همه تبلیغات در جهت رایگان بودن تحصیل انجام میشود. خواهشمندم این مشکل را رسیدگی کنید.
