باشگاه خبرنگاران جوان ـ سازمان بهشت زهرا (س) در تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به شلوغی پنجشنبه و جمعه این هفته، ورود خودرویی و موتوری به محوطه گلزار شهدای بهشت زهرا ممنوع است.

در این اطلاعیه چنین آمده است: «نظر به اینکه گلزار شهدا میزبان ابدان مطهر شهدای مقاومت ملی شده است، لذا جمعیت زائران و خانواده‌های معظم شهدا در سطح گلزار شهدا به طور چشمگیری افزایش یافته و امکان تردد خودرویی را ناممکن کرد است.

لکن به منظور رفاه حال زائران و خانواده‌های شهدا برای دریافت خدمات فرهنگی و تبدیل گلزار شهدا به زیارتگاهی آرامش‌بخش، در روز‌های پنجشنبه و تعطیل در تمامی ساعات شبانه‌روز، ورود خودرویی و موتوری به سطح گلزار شهدا «ممنوع» است.

در این اطلاعیه همچنین، ورود به گلزار شهدا در این روز‌ها برای برخی افراد بلامانع اعلام شده است، که به شرط داشتن شرایط و مدارک لازم می‌توانند به‌صورت خوردرویی در این گلزار وارد شوند. پدر و مادر شهیدان مدفون در گلزار شهدای بهشت زهرا، جانبازان قطع نخاعی با رویت ویلچر، خودرو‌های دارای پلاک جانبازی و مسئولان ایستگاه‌های دایر در گلزار که دارای کارت تردد هستند، از جمله این گروه‌ها هستند.

سازمان بهشت زهرا (س) برای رفاه حال خانواده‌های شهدا و زائران، با افزایش ظرفیت پارکینگ‌های پیرامون قطعات شهدا، افزایش ناوگان خودرو‌های برقی و نیز حضور خادمان افتخاری صندلی چرخدار در سطح گلزار، خدمتگزاری خواهد کرد.»