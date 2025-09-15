مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، گفت: بیش از ۲۰ هزار و ۱۸۸ دانش‌آموز کلاس اولی برای نخستین بار راهی مدارس می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان -سید اردشیر رشیدی گفت: بر اساس آمار ثبت احوال ما ثبت‌نام دانش آموزان را در کلاس اول انجام دادیم و در روز‌های آینده نواقص احتمالی رفع شده تا ۳۱ شهریورماه کلاس اولی‌ها در قالب جشن غنچه‌ها راهی مدارس شوند.

او افزود: تمامی ۲ هزار و ۷۳۱ مدرسه استان آماده پذیرایی از دانش‌آموزان هستند و قرار است نوسازی مدارس ۴۰۰ کلاس درس را نیز تا مهرماه تحویل آموزش و پرورش دهد تا بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ کلاس درس برای شروع سال تحصیلی در خدمت دانش آموزان، معلمان و مربیان باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: همه ۱۸ هزار و ۷۰۰ نیروی انسانی استان آماده و مهیای شروع سال تحصیلی جدید هستند و سازماندهی معلمان به شکل کامل انجام شده و حتی تدریس آنها در مدارس خاص و دولتی به صورت عادلانه مشخص و ابلاغ الکترونیکی آنها صادر شده است.

رشیدی گفت: در ۱۹ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید پذیرای ۲۵۶ هزار و ۷۷۰ نفر دانش‌آموز خواهیم بود تا بتوانیم سال تحصیلی جدید را با امید و نشاط و ارتقای عدالت و کیفیت آموزشی انجام داده و به شرایط مطلوب و مورد نظر رئیس جمهور در بهبود فضای آموزشی و کیفیت آموزشی دست پیدا کنیم.

او در ادامه افزود: نرخ پوشش واقعی ما در مقطع ابتدایی به حدود ۹۹ درصد رسیده و در سایر مقاطع نیز سعی شده تا بازمانده از تحصیل را به حداقل برسانیم تا دانش آموزان در بهترین شرایط بتوانند تحصیل خود را انجام دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان اردبیل قرار شد با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی، پرورشی و ورزشی به سرانجام برسد که ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل فضا‌های آموزشی و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز برای استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی اختصاص یافت.

رشیدی بیان کرد: با جذب ۶۰۰ میلیارد تومان از محل سفر رئیس جمهور قادر خواهیم بود تا تجهیزات مورد نیاز مدارس را خریداری و در اختیار آنها قرار داده و از محل تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد نیز ۵۵۰ میلیارد تومان به استان اختصاص می‌یابد.

او از تلاش برای برچیدن مدارس کانکسی و سنگی در استان خبر داد و افزود: برخلاف سال‌های گذشته، امسال قرار است ۷۴۰ کلاس درس تا پایان سال تحویل آموزش و پرورش داده شده و ما بتوانیم سه هزار و ۲۰۰ کلاس درس را در دولت چهاردهم تکمیل و آماده بهره‌برداری کنیم.

