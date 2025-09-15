مدیر آموزش و پرورش باغملک از آمادگی مدارس این شهرستان برای استقبال از ۱۹هزار دانش آموز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ؛ علی ذکوی  گفت: ۲۷۷ فضای آموزشی در شهرستان باغملک آماده استقبال از دانش آموزان همزمان با آغاز مهر خواهند بود و بر این اساس همه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق برنامه‌های پروژه مهر به کار بسته خواهد شد.

او  افزود: حدود هزار و ۷۰۰ کلاس اولی از روز سه شنبه ۳۱ شهریورماه تعلیم و تربیت را در قالب جشن شکوفه‌ها شروع می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش باغملک در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای شروع سال تحصیلی در شهرستان باغملک گفت: ساماندهی نیروی انسانی، بهبود وضعیت فضاهای آموزشی و اجرای برنامه‌های کیفیت بخشی از جمله مهمترین اقدامات آموزش و پرورش خوزستان در این خصوص است.

دموی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته با شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان مساله شستشو و نطافت مدارس قبل از شروع سال تحصیلی صورت گرفت.

او گفت: با مانور‌های صورت گرفته در سطح مدارس آمادگی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است و امیدوارم با تمهیدات صورت گرفته جشن بازگشایی مدارس، جشن غنچه‌ها و جشن شکوفه‌ها به صورت شایسته برگزار شود.

مدیر آموزش و پرورش باغ‌ملک در پایان با قدردانی از همراهی خانواده‌ها و دستگاه‌های همکار افزود: بازگشایی موفق نتیجه همکاری مدرسه، خانواده و نهادهای اجرایی است. با تداوم این هم‌افزایی، سالی بانشاط و کیفی برای دانش‌آموزان باغملک رقم خواهیم زد.

