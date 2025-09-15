باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نخستین مسجد دو طبقه جهان اسلام، نگینی در دل کویر ایران + فیلم

مسجد جامع اردستان نخستین مسجد دو طبقه و دومین مسجد چهار ایوانی جهان اسلام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسجد جامع اردستان با عنوان نخستین مسجد دو طبقه جهان اسلام با سبک معماری ایرانی اسلامی احداث شده است که در نوع خود بی نظیر است و شهرت جهانی دارد.

 

 

 

