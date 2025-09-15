نخستین مسجد دو طبقه جهان اسلام، نگینی در دل کویر ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0633\u062c\u062f \u062c\u0627\u0645\u0639 \u0627\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062f\u0648 \u0637\u0628\u0642\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0627 \u0633\u0628\u06a9 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0639 \u062e\u0648\u062f \u0628\u06cc \u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0634\u0647\u0631\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0