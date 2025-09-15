سرپرست اداره امور مراکز نگهداری، توزیع و کترینگ‌های فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، توصیه‌هایی درباره تازگی، ظاهر و شرایط نگهداری سالاد‌های بسته‌بندی‌شده ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا نصیری سرپرست اداره امور مراکز نگهداری، توزیع و کترینگ‌های فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، گفت: سالاد‌های فروشگاهی و صنعتی باید از نظر تازگی و سلامت بررسی شوند؛ به گونه‌ای که برگ‌ها شاداب، بدون پژمردگی یا لکه‌های قهوه‌ای بوده و بسته‌بندی‌ها نیز سالم و پلمب باشند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به تاریخ تولید و انقضا، افزود: در صورتی که تولیدکننده روی بسته اعلام کرده محصول شسته شده و آماده مصرف است، نیازی به شست‌وشو نیست؛ اما در مواردی که چنین اطلاعاتی درج نشده یا مشخص نیست، توصیه می‌شود سالاد قبل از مصرف با آب سالم شسته شود.

نصیری همچنین بر ضرورت بررسی سس‌ها و افزودنی‌های همراه برخی سالاد‌ها تأکید کرد و گفت: محصولاتی که بیش از چند ساعت در دمای محیط مانده یا علائم فساد دارند، به هیچ عنوان نباید مصرف شوند.

وی خاطرنشان کرد: پس از باز کردن بسته، نگهداری سالاد در یخچال و مصرف سریع آن ضروری است.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، سالاد
خبرهای مرتبط
توضیح سازمان غذا و دارو درباره کمبود دارو‌های حیاتی
داروخانه‌ها اجازه پس گرفتن دارو از بیمار را ندارند
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز لب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیلترینگ شبکه کشور را آلوده کرده است
فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور
مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها
چربی لبنیات؛ بی‌خطرتر از آنچه تصور می‌شد
واکنش وزارت بهداشت به اخبار نادرست درباره سقط جنین
امروز؛ آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴
فرایند حمایت از استارتاپ‌های آسیب دیده در حال انجام است
۱۵۸ هزار بازمانده از تحصیل در سال گذشته/ ۳۰ هزار کودک به مدرسه بازگشتند
توضیح سازمان غذا و دارو درباره کمبود دارو‌های حیاتی
آخرین اخبار
شرایط سلامت سالاد‌های فروشگاهی اعلام شد
ترفندی برای رفع بوی بد دهان + فیلم
مهارتی برای نجات زندگی در شرایط حساس + فیلم
۵۴ درصد از افراد تمایل به فرزندآوری دارند/ ضرورت حرکت طرح جوانی جمعیت از توصیه مستقیم به اقناع اجتماعی
توضیح سازمان غذا و دارو درباره کمبود دارو‌های حیاتی
موثرترین راه برای جلوگیری از فرسایش عضلات کمر + فیلم
فرایند حمایت از استارتاپ‌های آسیب دیده در حال انجام است
امروز؛ آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴
واکنش وزارت بهداشت به اخبار نادرست درباره سقط جنین
مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
۱۵۸ هزار بازمانده از تحصیل در سال گذشته/ ۳۰ هزار کودک به مدرسه بازگشتند
توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها
چربی لبنیات؛ بی‌خطرتر از آنچه تصور می‌شد
فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور
فیلترینگ شبکه کشور را آلوده کرده است
اعلام همدردی و آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور
بخش زیادی از ناترازی برق در حال رفع شدن است؛ راه اندازی اولین تاکسی هوایی
حذف صبحانه یکی از شایع‌ترین عادت‌های غذایی نادرست + فیلم
بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در طرح ملی «ایران دیجیتال» مشارکت دارند
ممنوعیت نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
مهلت انتخاب رشته کنکور تمدید شد
یک‌میلیون دانش‌آموز هنوز برای مدرسه ثبت‌نام نکرده‌اند
آغاز ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴
توضیحات رئیس اورژانس کشور در خصوص ماجرای تعویض آمبولانس به هنگام انتقال بیمار+ فیلم
داروخانه‌ها اجازه پس گرفتن دارو از بیمار را ندارند