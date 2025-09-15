تیم هیات هندبال نوشهر با شایستگی بر سکوی سوم رقابت‌های هندبال ساحلی بانوان کشور ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های هندبال ساحلی بانوان کشور با شرکت ۱۱ تیم در ساحل سیترا نوشهر برگزار شد که در پایان پس از برگزاری ۲۷ مسابقه در مدت ۳ روز، تیم هیات هندبال نوشهر پس از تیم‌های دکتر مانسا تهران و آذرخش سرخون بندرعباس سوم شد.

تیم هیات هندبال نوشهر در بازی رده‌بندی با حساب ۲ بر صفر آراتایل اصفهان را شکست داد.

در دیدار فینال هم دکتر مانسا تهران با نتیجه ۲ بر ۱ آذرخش سرخون بندرعباس را از پیش رو برداشت و قهرمان شد.

نواندیشان نوشهر دیگر نماینده مازندران با وجود ارائه نمایشی مطلوب در این مسابقات به جایگاه ششم رضایت داد.

نواندیشان نوشهر، هیات نوشهر، نوین گیلان، لوازم اداری شاکر ارومیه، برزین مشهد، هیات کیش، برسام زنجان، هیات قزوین، آذرخش سرخون، دکتر مانسا تهران و آرتایل اصفهان، تیم‌های شرکت کننده در لیگ هندبال ساحلی بانوان کشور بودند.

مازندران با کسب عنوان‌های مختلف و با داشتن زیر ساخت‌های مناسب، ورزشکاران و علاقمندان بی شمار، قطب هندبال ساحلی ایران است

برچسب ها: مسابقات هندبال ، هندبال ساحلی
خبرهای مرتبط
شروع هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان
کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
نوشهر میزبان مسابقات هندبال ساحلی بانوان کشور شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن
کشف مزرعه بیت کویین ۱۷ میلیاردی غیرمجاز در جویبار
آخرین اخبار
کشف مزرعه بیت کویین ۱۷ میلیاردی غیرمجاز در جویبار
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل جویبار؛ شمار موارد کشف شده به ۴۴ قلاده رسید
قلع و قمع ۱۵ مورد تفکیک غیرمجاز و آزاد سازی ۲۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی کلاردشت
قهرمانی میران ساری و شهرداری نوشهر در نیم فصل لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران
۵۳ تن مرغ منجمد در بابل؛ جهاد کشاورزی به دنبال کاهش قیمت بازار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های مازندران
جریمه تاوان تخلیط برنج
عقاب مجازی در قفس افتاد