باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های هندبال ساحلی بانوان کشور با شرکت ۱۱ تیم در ساحل سیترا نوشهر برگزار شد که در پایان پس از برگزاری ۲۷ مسابقه در مدت ۳ روز، تیم هیات هندبال نوشهر پس از تیم‌های دکتر مانسا تهران و آذرخش سرخون بندرعباس سوم شد.

تیم هیات هندبال نوشهر در بازی رده‌بندی با حساب ۲ بر صفر آراتایل اصفهان را شکست داد.

در دیدار فینال هم دکتر مانسا تهران با نتیجه ۲ بر ۱ آذرخش سرخون بندرعباس را از پیش رو برداشت و قهرمان شد.

نواندیشان نوشهر دیگر نماینده مازندران با وجود ارائه نمایشی مطلوب در این مسابقات به جایگاه ششم رضایت داد.

نواندیشان نوشهر، هیات نوشهر، نوین گیلان، لوازم اداری شاکر ارومیه، برزین مشهد، هیات کیش، برسام زنجان، هیات قزوین، آذرخش سرخون، دکتر مانسا تهران و آرتایل اصفهان، تیم‌های شرکت کننده در لیگ هندبال ساحلی بانوان کشور بودند.

مازندران با کسب عنوان‌های مختلف و با داشتن زیر ساخت‌های مناسب، ورزشکاران و علاقمندان بی شمار، قطب هندبال ساحلی ایران است