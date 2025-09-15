به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ صبحهای شهریور در بندرعباس هنوز آرام و ساکت است، اما بسیاری از پدر و مادرها این روزها به فکر مهر و شلوغی خیابانها افتادهاند؛ جایی که هر روز هزاران دانشآموز باید از میان خودروها و خیابانهای بیخطکشی، خود را به مدرسه برسانند.
مریم احمدی، مادر یکی از دانشآموزان دبستانی میگوید:هر سال آغاز مهر برایمان کابوس است. جلوی مدرسه نه خطکشی درست هست، نه نگهبان. رانندهها هم فقط به فکر خودشاناند. واقعا نگرانیم بچهها وسط این همه شلوغی آسیب ببینند.
هشدار پلیس؛ کمبود نیرو، خطر برای دانشآموزان
دلنگرانی مردم همان چیزی است که پلیس راهور هرمزگان هم دربارهاش هشدار میدهد. سرهنگ نقی حیدری رئیس پلیس راهور استان در نشست شورای ترافیک هرمزگان گفت:با تنها ۶۵ نیرو نمیتوانیم پوشش کامل رفتوآمد حدود ۱۴ هزار دانشآموز را بدهیم. خطکشیهای نادرست و نبود نشانههای هشداردهنده، زمینه خطرهای جدی در محدوده مدرسهها ایجاد کرده است.
سامانه سپند؛ امید یا مانع؟
از سوی دیگر، آموزش و پرورش هم از دشواریهای سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) میگوید. معاون تربیت بدنی و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان توضیح داد:بیش از ۹ هزار دانشآموز تاکنون در سپند نامنویسی کردهاند، اما بهدلیل پذیرفته نشدن روند از سوی وزارتخانه،عدد خروجی کمتر از هزار نفر است.
پدر و مادرها میگویند کندی کار این طرح باعث شده بسیاری هنوز نتوانند رفتوبر امنی برای فرزندانشان برگزینند.
دوربینها و امید به کاهش خطاها
با این حال، پلیس راهور از اقدامهای تازهای هم خبر داد. سرهنگ حیدری گفت:۱۴ دستگاه دوربین تازه در خیابانهای بندرعباس کار گذاشته شده که در سهماهه نخست امسال باعث کاهش بیش از ۹ جانباخته نسبت به زمان همانند پارسال شده است. تنها در شهریور هم بیش از ۱۶۰۰ خطا با همین دوربینها ثبت شده است.
مهر با دلنگرانی
گرچه آمار کاهش تلفات امیدبخش است، اما پدر و مادرهای بندرعباسی هنوز با دلهره به آغاز مهر نگاه میکنند. خیابانهای بیخطکشی، رفتوبر ناایمن و کمبود پاسبان و مامور در نزدیکی مدارس میتواند شادی بازگشایی مدرسهها را زیر سایه نگرانی ببرد.