باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا میری گفت : این پویش با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان بی‌بضاعت آغاز شده و هم‌استانی‌های نیک‌اندیش می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری «ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۵۴ مربع» و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۵۲۳۴ در این طرح مشارکت کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد تومان از طریق این پویش مردمی جمع‌آوری شد و در قالب لوازم‌التحریر، کیف، کفش و سایر اقلام ضروری در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گرفت.

میری بیان کرد: سال گذشته این کمک‌ها از طریق ۱۰۳ پایگاه ثابت و ۱۸۷ پایگاه سیار در سطح استان جمع‌آوری شد و در مجموع ۲۹۰ پایگاه در این طرح نقش‌آفرینی کردند.

منبع کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان