باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کریم ذوالفقاری رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در افتتاحیه هشتمین کشاورزی آیفارم با بیان اینکه کشاورزی بدون صنایع تبدیلی و تکمیلی ظلم بزرگی به منابع پایه کشور است، گفت: در سالهای گذشته در این مقطع زمانی با اخباری ناخوشایند از صف کامیونهایی که بار گوجه فرنگی داشتند و در حال از بین رفتن محصولات بودیم. خوشبختانه امروز با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گوجه فرنگی تبدیل به فرآورده غذایی شده یا در بازار داخل به مصرف میرسد یا صادر شده و ارزآوری دارند.
به گفته وی، از ابتدای شهریور تاکنون ۸۵۰ هزار تن گوجه فرنگی جذب صنایع تبدیلی و تکمیلی شدند.
ذوالفقاری با بیان اینکه امسال ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک عامل در نظر گرفته شده است، افزود: در این راستا برخی بانکهای غیرتخصصی به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند به طوریکه این بانکها یا تسهیلاتی پرداخت نمیکنند یا اگر پرداخت میشود هدفمند نیست.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: برای توسعه صنایع تبدیلی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که ضروری است با راهکارهایی تأمین شود تا هدررفت محصولات کشاورزی به حداقل برسد.