آزادکار وزن ۶۵ کیلوگرم ایران با شکست حریف خود از قرقیزستان راهی مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های ۲ وزن پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، رحمان عموزاد دارنده مدال‌های طلای جهان و نقره المپیک، پس از استراحت در دور نخست، مقابل اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان به روی تشک رفت و در پایان در کمتر از ۲ دقیقه با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

عموزاد در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان ریل وودس از آمریکا و ماکسیم ساچولتان از مولداوی می‌رود. کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با عموزاد روبه‌رو نخواهد شد.

پیش از این امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک در نخستین مبارزه به سختی و با نتیجه ۲ بر ۲ برابر گان‌باتار از مغولستان ۲ بر ۲ به برتری رسید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ماشالله به غیرتت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایراندوست
۱۵:۱۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شیر مادر نان پدر حلالت. به امید تکرار پیروزی در نبردهای دیگر
۰
۱۳
پاسخ دادن
