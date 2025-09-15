در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛وام ازدواج پشت صفهای طولانی
باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای ۲ وزن پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، رحمان عموزاد دارنده مدالهای طلای جهان و نقره المپیک، پس از استراحت در دور نخست، مقابل اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان به روی تشک رفت و در پایان در کمتر از ۲ دقیقه با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.
عموزاد در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان ریل وودس از آمریکا و ماکسیم ساچولتان از مولداوی میرود. کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با عموزاد روبهرو نخواهد شد.
پیش از این امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک در نخستین مبارزه به سختی و با نتیجه ۲ بر ۲ برابر گانباتار از مغولستان ۲ بر ۲ به برتری رسید.