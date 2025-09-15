باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاعرسانی حج، در نشست امروز شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد آقای جواد ملاحسنی مدیرکل اسکان حج و عمره در ارتباط برخط از عربستان از اقدامات انجام شده برای اجاره هتلهای بیشتردر مدینه و مکه با توجه به افزایش اعزام عمره گزاران و مذاکرات صورت گرفته برای اجاره هتلهای عملیات حج پیش رو گزارش داد و اعلام شد که هیئت شناسایی و اجاره اسکان حج ۱۴۰۵ به عربستان اعزام میشوند.
آقای علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت هم تاکید کرد که وظیفه سازمان حج خدمتگزاری به حجاج و دفاع از حقوق زائران است و به طرفهای کشور میزبان اعلام شود که جمهوری اسلامی ایران با قوت در حج آینده حضور خواهد داشت.
در این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج درباره تعیین تکلیف چمدانهای گم شده درحج گفت: با هماهنگی صورت گرفته با بیمه از امروز پرداخت خسارت به زائرانی که چمدان هایشان در حج گذشته گم شده و یا خسارت دیده است، آغاز میشود.
وی دراین باره افزود: این پرداخت بر اساس لیستی که سازمان حج اعلام خواهد کرد به ۴۹۳ مورد اعلام مفقودی و نزدیک به ۳۰۰ مورد اعلام شکستگی و آسیب دیدگی چمدان، پرداخت میشود.
آقای حمید رضا محمدی با اشاره به اینکه با وجود پیگیریهای انجام شده از طریق مدیران استانها و کاروانها همچنان ۲۰ چمدان در سازمان حج وجود دارد که صاحبانش شناسایی نشدهاند، اظهار داشت: در این مرحله بر اساس اظهار زائران خسارت پرداختی تا سقف ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت درادامه تاکید کردند که پیگیری و اطلاع رسانی به زائران ازطریق مدیران کاروانها برای شناسایی صاحبان این ۲۰ چمدان همچنان ادامه یابد.
در ادامه این جلسه، آقای اکبر رضایی معاون حج و عمره با اشاره به آماده شدن فرمهای پیش ثبت نام حج پیش رو، اظهار داشت: امور مربوط به تهیه جداول پروازی رفت و برگشت حج ۱۴۰۵ زودتر از سالهای قبل آماده شده و از طریق شرکت هواپیمایی ایران ایر برای گرفتن مجوز اسلتهای پروازی اقدام میشود و بدین ترتیب برای نخستین بار مطابق با مجوزهای پروازی اجاره هتلها انجام خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به آغاز پیش ثبت نامهای حج از اواسط مهرماه از مسئولان حوزه حج و زیارت خواست در خصوص هزینه حج آینده و مبلغی که قرار است زائران برای پیش ثبت نام واریز کنند و هزینه کاروانهای زوجی اطلاع رسانی به زائران صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین خواستار اعلام هزینه نهایی حج ۱۴۰۴ همچون حجهای گذشته شد و مقررگردید مابه التفاوت هزینه به زائران خوزستانی که بدلیل شرایط جنگی؛ زمینی از سرزمین وحی به کشور بازگشتند، پرداخت شود و در مورد دیگر زائران نیز پس از نهایی شدن هزینه حج قبل اطلاع رسانی صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، در ادامه آقای فرهمند مدیرعامل موسسه عمره سعادت شرایط تغذیه و تدارکات در عملیات عمره امسال را بهتر از سال گذشته و موجب رضایتمندی بیشتر زائران عنوان کرد و از نحوه ارائه خدمات پزشکی به عمره گزاران در کشور میزبان گزارش داد.
این جلسه با اعلام خبر برقرای پروازهای عتبات به مقصد نجف اشرف با همکاری شرکت هواپیمایی ایران ایر پایان یافت.
معاون عتبات سازمان حج اعلام کرد که با پیگیریهای انجام شده درحال حاضر روزانه با یک پرواز اعزام کاروانها به عتبات آغاز شده است که در روزهای آینده به سه پرواز در روز افزایش خواهد یافت.
آقای مرتضی آقایی افزود: این پروازها از ایستگاههای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، یزد و کرمان انجام و بستههای متنوع سفر در سامانه عتبات به آدرس atabatorg.haj.ir برای انتخاب و رزور اطلاع رسانی خواهد شد.