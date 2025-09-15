باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» در جلسه بررسی نقشه راه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با اشاره به اهمیت دستیابی به اهداف برنامه سند چشم انداز بیست ساله در زمینه فناوری‌های نوین، اظهار کرد: برنامه دولت این است که در یکسال آینده عقب‌ماندگی سال‌های گذشته در زمینه علم و فناوری جبران شده و در طول سه سال بعد به افق‌های سند چشم انداز توسعه در این زمینه دست یابیم.

وی افزود: برای دستیابی به این هدف نباید ما درگیر سندنویسی شویم، چون همواره این آسیب وجود داشته که انشاء‌نویسی خوبی داریم ولی خوب عمل نمی‌کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیبست ساله، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی در زمینه فناوری‌های نوین اهمیت داشته و این مساله باید در اولویت قرار گیرد.

عارف با تاکید بر اینکه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا تلاش می‌کند تا به نهاد‌هایی که در زمینه فناوری نوین فعالیت می‌کنند کمک کرده و خلاء‌های موجود را رفع کند، گفت: دنبال این هستیم که در چند ماه آینده خروجی قابل ارزیابی داشته باشیم بنابراین لازم است نقشه راه فعالیت ستاد توسعه علوم و فناوری افتا پس از اعمال اصلاحات در دبیرخانه این ستاد تصویب شود تا اقدامات اجرایی سریعتر آغاز شود.

در این جلسه، نقشه راه فعالیت ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) از سوی اعضا بررسی و پیشنهاد‌هایی در مورد اصلاح آن ارائه شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور