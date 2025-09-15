باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پنج‌شنبه گذشته، انفجار مرموزی در آسمان چین، بر فراز استان شاندونگ، رخ داد که باعث شد کاربران اینترنتی آن را سقوط یک شیء پرنده بدانند.

برخی از ساکنان معتقد بودند که این واقعه ممکن است وسیله‌ای متعلق به موجودات فضایی باشد، در حالی که برخی دیگر آن را شهاب‌سنگی در حال سوختن تایید کردند. مردم محلی گفتند که یک نور خیره‌کننده و صدایی بلند شبیه به انفجار توپ را مشاهده کرده و شنیده‌اند.

روزنامه یانگشینگ ایونینگ نیوز گزارش داد که ساکنان شرق چین، یک پدیده جوی مرموز را در شب ۱۲ سپتامبر در آسمان استان شاندونگ مشاهده کردند. این روزنامه افزود که ساکنان محلی، انفجاری ناگهانی در آسمان را همراه با یک نور و صدای قوی که پنجره‌های برخی خانه‌ها را لرزاند، رصد کردند.

ویدیو‌هایی از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و کاربران مدعی شدند که این ویدیو‌ها سقوط یک شیء پرنده یا یک جسم ناشناس را نشان می‌دهند. با این حال، اداره اضطراری شهر ویفانگ اعلام کرد که هیچ اطلاعاتی در مورد این حادثه دریافت نکرده و از مردم خواست تا منتظر اعلام رسمی مقامات ذی‌ربط برای توضیح ماهیت این پدیده بمانند.

منبع: اسپوتنیک