رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری مرد ۳۸ ساله‌ای خبر داد که اقدام به قتل همسرش کرده و سپس او را در اطراف شیراز دفن کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: در اولین روز مرداد امسال، مفقودی خانمی ۳۹ ساله به پلیس اعلام شد و بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. 

او افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که همسر فردِ مفقود شده، طی مراجعه حضوری به یکی از کلانتری‌های شیراز اقدام به طرح شکوائیه کرده و اعلام می‌کند همسرش منزل را ترک کرده و هیچگونه اطلاعی از او ندارد و تلفن همراه خود را نیز خاموش کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس بیان کرد: کارآگاهان تحقیقات فنی از همسر و دیگر اعضای خانواده (پدر و مادر زن) را انجام داده و مشخص شد که آخرین تماس خانم او نیز در همان روز حادثه با شوهرش بوده است.

سرهنگ حافظی ادامه داد: ماموران همسر خانم مفقود شده را دستگیر کردند و با تیزبینی و هوشیاری مطلع شدند که او اقدام به قتل زن خود کرده و سپس برای عادی سازی و فرار از جرم خود، اقدام به صحنه سازی و طرح شکوائیه مفقودی کرده است.

این مقام انتظامی اضافه کرد: قاتل ۳۸ ساله در بازجویی تکمیلی بیان کرد که به علت اختلافات خانوادگی با همسرم درگیر و سرش به زمین برخورد و منجر به قتل او شد و سپس جنازه او را در نایلون گذاشتم و با خودرو به اطراف شیراز بردم و اقدام به دفن آن کردم.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه قاتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: شهروندان در صورت هرگونه مشکل خانوادگی، می‌توانند با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز اختلاف خود را برطرف کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
دستش درد نکنه
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
سرش درد نکنه :))
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
سرش شکسته و مرده ، لابد سرش درد میکرده !
