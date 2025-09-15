باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: در اولین روز مرداد امسال، مفقودی خانمی ۳۹ ساله به پلیس اعلام شد و بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که همسر فردِ مفقود شده، طی مراجعه حضوری به یکی از کلانتری‌های شیراز اقدام به طرح شکوائیه کرده و اعلام می‌کند همسرش منزل را ترک کرده و هیچگونه اطلاعی از او ندارد و تلفن همراه خود را نیز خاموش کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس بیان کرد: کارآگاهان تحقیقات فنی از همسر و دیگر اعضای خانواده (پدر و مادر زن) را انجام داده و مشخص شد که آخرین تماس خانم او نیز در همان روز حادثه با شوهرش بوده است.

سرهنگ حافظی ادامه داد: ماموران همسر خانم مفقود شده را دستگیر کردند و با تیزبینی و هوشیاری مطلع شدند که او اقدام به قتل زن خود کرده و سپس برای عادی سازی و فرار از جرم خود، اقدام به صحنه سازی و طرح شکوائیه مفقودی کرده است.

این مقام انتظامی اضافه کرد: قاتل ۳۸ ساله در بازجویی تکمیلی بیان کرد که به علت اختلافات خانوادگی با همسرم درگیر و سرش به زمین برخورد و منجر به قتل او شد و سپس جنازه او را در نایلون گذاشتم و با خودرو به اطراف شیراز بردم و اقدام به دفن آن کردم.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه قاتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: شهروندان در صورت هرگونه مشکل خانوادگی، می‌توانند با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز اختلاف خود را برطرف کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس