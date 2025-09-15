رئیس پلیس آگاهی فراجا از اجرای موفقیت‌آمیز دومین طرح مقابله با سارقان خشن در استان‌های جرم‌خیز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: دومین طرح مقابله با سارقان خشن در راستای کنترل و کاهش جرایم خشونت آمیز به مدت سه روز در استان‌های جرم خیز کشور به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه در جریان این مرحله از عملیات، ۱۵۵ نفر از سارقان دستگیر شدند که ۵۷ درصد آنها دارای سابقه و ۴۳ درصد فاقد سابقه کیفیری بودند، افزود: طی این بازه زمانی ۲۹۲ فقره انواع سرقت شامل زورگیری خیابانی، قاپ زنی و سایر جرایم مرتبط کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه بیشترین آمار کشف سرقت‌ها مربوط به مناطق خراستان رضوی، تهران و غرب تهران بوده است، گفت: بیشترین دستگیری‌ها نیز در همین مناطق بوده است که پلیس شبانه روز تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شهروندان به کار بست.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهان قاطعانه با مجرمانه برخورد می‌کند، تاکید کرد: مردم عزیز از اعتماد به افراد ناشناس و بی اطلاع در محلات و معاملات خودداری کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به شماره ۱۱۰ یا پلیس محلی اطلاع دهند.

Iran (Islamic Republic of)
پکیج امنیتی ضد هجوم گاردمن
۱۰:۳۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
آیا پلیس اینها را قبلا دستگیر کرده و یکدفعه به نمایش میگذاره یا واقعا طی سه روز طرح دستگیر شدن؟ اگر اینطوره در واقع باید گفت هر جند وقت اونایی که قبلا گرفتن دوباره به چرخه خلاف برمیگردن و این یعنی یک سیکل معیوب
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
دومین طرح مقابله با سارقان خشن؛ ۱۵۵ دستگیری و کشف ۲۹۲ فقره سرقت
فقط دستگیری فایده ندارد این بزرگواران اعم از زن و مرد سابقه دار را به جزایر ایرانی در خلیج فارس تبعید کنید حالا با کار اجباری یا هر روش دیگر که هم اینها تنبیههحسابی شوند و هم جزایر ما رونق بگیره و عربها نیایند صاحب شوند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
نقره‌داغ‌شوند‌دیگر‌این ‌کارارونمی‌کنند ‌اگر‌شوند‌ديگران ‌راهم‌به‌طرف ‌خودشون ‌جذب ‌نمی کنند ‌به‌همین ‌سادگی‌هرفردی‌که‌باشد‌که‌باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
از این به بعد باید مواظب سارقین مهربان باشیم !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
یه فکری هم بخاطر آمار سرقت در شهر بندرعباس کنین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
باسلام تکرار جرم دوباره توسط سارقین سابقه دار وخشن ریشه در تنها یک چیز دارد آن هم نوازش قوه قضائیه و برخورد نکردن شدید و قاطع و قطع نکردن انگشتان دست میباشد. با این نوازش ها من هم که صاحب خانواده و فرزند هستم تشویق به سرقت میشوم. مردم خسته هستند یک دزد هم نباید داخل کشور ما باشد چه برسد به سابقه دار و پر تکرار به نظر می‌رسد که قوه قضائیه به جهت اینکه بازارش کساد نشود شدید برخورد نمی‌کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
همشونو یواشکی بکشید تا از سرشون راحت بشیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ابتدا باید یک خسته نباشی به نیروهای انتظامی گفته بشود و بی انصافی است از تلاش ها و زحماتشان قدردانی نشود ولی
یک نکته قابل تامل و توجه هم هست که چرا بعد از این همه عملکردهای نیروهای انتظامی دوباره اینقدر آمار جرم و جنایت و تخلف و سرقت و ... بالا می رود ؟!! یعنی بجای کاهش و کم شدن تخلفات شاهد افزایش آنها حتی افزایش سابقه در بین خلافکاران را شاهد می شویم و نتیجه این همه زحمت و تلاش نیروهای انتظامی از بین می رود ... ؟!! پس مشکل کار کجاست ؟ عدم بازدارنگی قانون ها و آموزش و روانشاسی مرتکبین خلافکار و حتی جامعه شناسی افراد خلافکار برای کارهای بنیادی فرهنگی ...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بسیار خوب و مثبت. ولی ای کاش همیشگی بود نه یک طرح
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
دزد خانه ما رو که پیدا نکردن خودمون هم گرفتیم نیرو نداشتن بیان بگیرینش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بعد از یک ماه آزادند .ضعف قانون
۰
۰
پاسخ دادن
