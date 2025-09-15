نجاتگران‌ جمعیت هلال ‌احمر گیلان با همکاری مردم محلی، فرد گمشده در در حوالی جاده آبشار ویسادار را پیدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان گفت: پس از دریافت گزارشی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC استان، مبنی بر مفقود شدن یک نفر در حوالی جاده آبشار ویسادار (پره‌سر)، تیم‌های عملیاتی شهرستان رضوانشهر با همکاری مردم محلی و نیرو‌های داوطلب، جست‌وجوی گسترده‌ای را آغاز کردند.

او افزود: عملیات جست‌و‌جو که بیش از ۲ روز در شرایط سخت جنگلی و کوهستانی ادامه داشت، با پیمایش گسترده مسیر‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌های امدادی دنبال شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان تصریح کرد: سرانجام با تلاش بی‌وقفه نیرو‌های عملیاتی هلال احمر و همراهی اهالی منطقه، پلیس آگاهی رضوانشهر و نیرو‌های منابع طبیعی شهرستان نتیجه داد و فرد مفقودی زنده پیدا شد.

به گفته سلیمی، پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، فرد یاد شده توسط توسط نیرو‌های عملیاتی هلال احمر با آمبولانس پایگاه شهدای پونل به بیمارستان منتقل شد.

نجات فرد گمشده در جنگل‌های ویسادار گیلان

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گیلان

