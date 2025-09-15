باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سید حسن موسوی، سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی فراجا اظهار داشت: در پی وصول شکایات متعدد از شهروندان و تشکیل بیش از ۳۰ فقره پرونده کلاهبرداری در یکی از استان‌های مرکزی کشور بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان داد دو متهم با هویت واقعی طی مدت اخیر اقدام به فریب شهروندان کرده و با ترفند‌های متقلبانه، حدود ۹۰۰ میلیارد ریال از سرمایه‌های مردم را تصاحب کرده‌اند؛ این افراد شیاد با معرفی خود به عنوان نمایندگان یک شرکت معتبر و جلب اعتماد عمومی، قربانیان را به سرمایه گذاری‌های صوری و خرید‌های کلان ترغیب کرده و سپس اموال آنها را به یغما برده بودند.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی فراجا تصریح کرد: با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی محل اختفای متهمان در شهر تهران شناسایی شد این افراد که به طور مستمر محل سکونت خود را تغییر می‌دادند تا از جنگ قانون بگریزند در نهایت در یک عملیات غافلگیرانه و هدفمند توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شدند.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه متهمان پس از بازجویی‌های اولیه و تکمیل پرونده با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند، خاطرنشان کرد: اقتدار و اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی بار دیگر به شهروندان نشان داد که مجرمان در برابر قانون و دستگاه عدالت ناتوان خواهند بود.

این مقام انتظامی در پایان ضمن توصیه به شهروندان تاکید کرد: مردم عزیز در معاملات و سرمایه گذاری ها، هوشیارانه عمل کرده و پیش از هرگونه پرداخت وجه یا عقد قرار داد، از صحت و مجوز‌های قانونی طرف معامله اطمینان حاصل کنند و هر گونه موارد مشکوک نیز می‌بایست بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع داده شود تا از سو استفاده کلاهبرداران جلوگیری شود.

