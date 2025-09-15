سخنگوی صنعت آب گفت: در حال حاضر، کل بارش‌هایی که از متوسط بارش کشور دریافت کرده‌ایم، حدود ۱۵۰ میلی‌متر است که ۴۰ درصد نسبت به بلندمدت عقب‌تر است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ما هنوز از بحران آب عبور نکرده‌ایم و شرایط بحرانی آب در کشور همچنان برقرار است. 

وی با اشاره به وضعیت بارش‌ها افزود: در حال حاضر، کل بارش‌هایی که از متوسط بارش کشور دریافت کرده‌ایم، حدود ۱۵۰ میلی‌متر است که ۴۰ درصد نسبت به بلندمدت عقب‌تر است. 

بزرگ‌زاده همچنین به ورودی‌ها به سد‌ها اشاره کرد و گفت: ورودی‌ها به سد‌های ما حدود ۲۴.۵ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش داشته است؛ با این حال، با مدیریت مخزن و رهاسازی آب، حجم آب موجود در مخازن ما در حال حاضر حدود ۱۹ میلیارد متر مکعب است که ۲۵ درصد نسبت به سال قبل کمتر است. 

سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: باتوجه به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی و گزارشات مختلف برای فصل پاییز نیز باید انتظار شرایط بدبینانه را ادامه دهیم.

برچسب ها: صنعت آب ، خشکسالی ، کم بارشی
مصرف آب شهر تهران ۱۱ درصد آب شرب کشور/ مردم ما مصرف‌کنندگان بدی نیستند
۹۰ درصد محصولات پلدختر قربانی کم‌آبی شدند
اعلام جزئیات بسته راهبری آب/ زمان اجرا مشخص شد
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۴۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اب خلیج فارس با خرج از جیب ملت به کام کارخانه های کادو شده به دوستان
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
آن میزان بارندگی را هم هدر دادیم !!!!
وقتیکه به آبخیزداری بی توجهیم ، فرصت ها را تبدیل به
تهدید می کنیم و،،،،،،،،،،، !!!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چرا از آبهای ژرف اقدام انجام نمی شود که میگویند نیازی به تسویه هم ندارد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تصفیه اینطوریه !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
وقتی از فاضلاب مردم هم آبونمان ومالیات میگیرید این خود ناشکری ودزدی از اموال مردم هست.
باعث خشکسالی وکم آبی میشود
۲
۰
پاسخ دادن
