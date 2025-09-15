باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عیسی بزرگزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ما هنوز از بحران آب عبور نکردهایم و شرایط بحرانی آب در کشور همچنان برقرار است.
وی با اشاره به وضعیت بارشها افزود: در حال حاضر، کل بارشهایی که از متوسط بارش کشور دریافت کردهایم، حدود ۱۵۰ میلیمتر است که ۴۰ درصد نسبت به بلندمدت عقبتر است.
بزرگزاده همچنین به ورودیها به سدها اشاره کرد و گفت: ورودیها به سدهای ما حدود ۲۴.۵ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش داشته است؛ با این حال، با مدیریت مخزن و رهاسازی آب، حجم آب موجود در مخازن ما در حال حاضر حدود ۱۹ میلیارد متر مکعب است که ۲۵ درصد نسبت به سال قبل کمتر است.
سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: باتوجه به پیش بینیهای سازمان هواشناسی و گزارشات مختلف برای فصل پاییز نیز باید انتظار شرایط بدبینانه را ادامه دهیم.