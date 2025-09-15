قائم مقام وزیر کشور گفت: کویر باید به‌عنوان یک فرصت ملی دیده شود؛ ظرفیتی که می‌تواند همزمان اشتغال، توسعه اقتصادی و امنیت را در استان‌های کویری تقویت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر پورجمشیدیان در حاشیه همایش امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مساحت ایران در مناطق کویری قرار دارد، گفت: هدف اصلی این همایش، شناسایی راهکار‌هایی برای تأمین امنیت شهر‌ها و روستا‌های کویری و همچنین استفاده از ظرفیت‌های گسترده این مناطق در توسعه اقتصادی کشور است.

وی افزود: اساتید دانشگاه با نگاهی علمی، کویر را یک سرمایه ارزشمند می‌دانند که می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را تا حد زیادی مرتفع کند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: توجه به کریدور‌های شرق و غرب کشور که از کویر عبور می‌کند، ظرفیت‌های گردشگری، محیط زیستی و گیاهان دارویی خاص کویر از جمله مواردی است که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.

پورجمشیدیان همچنین تأکید کرد: اگر به اشتغال و اقتصاد مردم کویر توجه شود، خودبه‌خود ماندگاری آنان در این مناطق تضمین خواهد شد و همین امر به‌طور طبیعی امنیت پایدار را در کویر به دنبال خواهد داشت. کویر باید به‌عنوان یک فرصت ملی دیده شود؛ ظرفیتی که می‌تواند همزمان اشتغال، توسعه اقتصادی و امنیت را در استان‌های کویری تقویت کند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به حضور استانداران، معاونان امنیتی و مدیران کل امنیتی ۱۰ استان کویری کشور در این همایش گفت: پیشنهادات ارزشمندی مسئولان استانی و اساتید دانشگاهی مطرح کردند که می‌تواند زمینه‌ساز تعامل و هماهنگی نزدیک‌تر میان استان‌های کویری و حاکمیت باشد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: به شرط هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و مدیریتی کشور، می‌توان کویر را به فرصتی بزرگ برای توسعه پایدار و امنیت ملی تبدیل کرد.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: وزارت کشور ، توسعه پایدار ، امنیت ملی
خبرهای مرتبط
تأکید ایران و عراق بر تقویت روابط اقتصادی و مرزی/ امضای سند ۲۱بندی همکاری
انتصابات مدیران بر اساس شاخص‌های تخصصی، تجربه و مردمداری انجام شده است
۲۷ مهر؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۱۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حالا گیر دادید به خاک کویر کیلویی چند میفروشین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این هم حرف رو بقیه حرف ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
دریای ارومیه رو خشک و کویرکردیم دراثر مدیریت نادرست
کویر پیش کش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شما آب برسون ، توسعه بیابون پیشکش
۰
۲
پاسخ دادن
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
آخرین اخبار
وزارت خارجه: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد
تعیین سرنوشت منطقه با اراده منطقه‌ای، نقطه اشتراک نظر تهران و باکو است
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
عارف: بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان فعال شوند
دولت مصمم است اقداماتی تحول‌آفرین در نظام سلامت انجام دهد
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
نگاهداری: استعداد‌های درخشان باید درگیر حکمرانی شوند
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر به تصویب رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم