باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر پورجمشیدیان در حاشیه همایش امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور و در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مساحت ایران در مناطق کویری قرار دارد، گفت: هدف اصلی این همایش، شناسایی راهکارهایی برای تأمین امنیت شهرها و روستاهای کویری و همچنین استفاده از ظرفیتهای گسترده این مناطق در توسعه اقتصادی کشور است.
وی افزود: اساتید دانشگاه با نگاهی علمی، کویر را یک سرمایه ارزشمند میدانند که میتواند مشکلات اقتصادی کشور را تا حد زیادی مرتفع کند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: توجه به کریدورهای شرق و غرب کشور که از کویر عبور میکند، ظرفیتهای گردشگری، محیط زیستی و گیاهان دارویی خاص کویر از جمله مواردی است که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.
پورجمشیدیان همچنین تأکید کرد: اگر به اشتغال و اقتصاد مردم کویر توجه شود، خودبهخود ماندگاری آنان در این مناطق تضمین خواهد شد و همین امر بهطور طبیعی امنیت پایدار را در کویر به دنبال خواهد داشت. کویر باید بهعنوان یک فرصت ملی دیده شود؛ ظرفیتی که میتواند همزمان اشتغال، توسعه اقتصادی و امنیت را در استانهای کویری تقویت کند.
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به حضور استانداران، معاونان امنیتی و مدیران کل امنیتی ۱۰ استان کویری کشور در این همایش گفت: پیشنهادات ارزشمندی مسئولان استانی و اساتید دانشگاهی مطرح کردند که میتواند زمینهساز تعامل و هماهنگی نزدیکتر میان استانهای کویری و حاکمیت باشد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: به شرط همافزایی ظرفیتهای علمی و مدیریتی کشور، میتوان کویر را به فرصتی بزرگ برای توسعه پایدار و امنیت ملی تبدیل کرد.
منبع: وزارت کشور