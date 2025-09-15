باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا کردان فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: در پی اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی بر نگهداری اشیای تاریخی - فرهنگی توسط فردی به هویت معلوم در در منزل شخصی خود واقع در شهرستان فریدونکنار مامورین یگان حفاظت پس از رصد اطلاعاتی و با همکاری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان فریدونکنار و با هماهنگی مقام قضایی از منزل فرد مورد نظر بازدید و تعداد ۱۱۳ قطعه اشیا تاریخی، کشف و ضبط شد.

او افزود: این اشیای تاریخی سکه طلا، سکه نقره، سکه مسی، گردنبند، گوشواره، خنجر، سنگ قدیمی مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی را شامل می‌شود.

کردان ادامه داد: در این خصوص ۳نفر دستگیر، شدند و متهمان برای تحقیقات فنی و سیر مراحل قضایی تحویل پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار و دادسرای عمومی و انقلاب شدند.

منبع:میراث فرهنگی مازندران