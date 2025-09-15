شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراحل تولیدعسل در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش کذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی جهادکشاورزی نیشابور از تولید بیش از ۱۵۰ تن عسل در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در این شهرستان خبر داد. شهرستان نیشابور به سبب داشتن اقلیم و مراتع مناسب، بستر رویش گیاهان دارویی زیادی ازجمله گون، آویشن، کاکوتی، اسطوخودوس و ... میباشد و با توجه سطح مناسب مزارع و باغات قطب تولید محصولات زراعی و باغی در کشور است. علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور با اعلام مطلب فوق افزود: شهرستان نیشابور در نتیجه زنبور داری از نظر کمی و کیفی رشد و توسعه خوبی یافته است، بطوریکه در حال حاضرحدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ کلنی زنبور عسل در قالب ۲۴۰ زنبورستان مشغول به فعالیت میباشد و بیش از یک هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم به این حرفه مشغول میباشند. وی افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۴ میزان ۱۵۰ تن عسل در شهرستان تولید شده است و پیش بینی میشود تا پایان سال جاری بیش از ۱۷۰ تن عسل از سطح زنبورستانهای شهرستان برداشت شود که متأسفانه بدلیل قطعی مکرر برق چاههای عمیق و خشکسالی مستمر نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.
مبارکی اذعان داشت: در شهرستان یک واحد تعاونی زنبور داری فعال میباشد که زنبورداران از خدمات آن برخوردار میشوند.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: از مهمترین فواید پرورش زنبور عسل گرده افشانی مراتع، باغات و گیاهان زراعی میباشد که کمک به افزایش کمی و کیقی محصولات کشاورزی و حفظ محیط زیست مینماید وعلاوه برعسل محصولاتی نظیر موم، بره موم، گرده گل، ژله رویال و زهر زنبورعسل از فرآوردههای این جاندار مفید با ارزش افزوده بالا میباشد که در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی کاربرد زیادی دارند و میتوان با ترویج مصرف، جمع آوری و مصرف تولیدات زنبور عسل در سطح جامعه، کمک زیادی به سلامت جامعه، افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش درآمد زنبورداران و اشتغال زایی نماییم.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور یادآور شد: شغل زنبورداری بیشترین همسویی را با اقتصاد مقاومتی دارد، زیرا علاوه بر اینکه وابستگی به خارج ندارد، میتواند ارزآوری و اشتغال مناسبی را با سرمایه گذاری کمتری نسبت به دیگر مشاغل ایجاد نماید بطوریکه در همین ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۵ میلیارد تومان از راه فروش محصولات کلنی ها، نصیب زنبورداران شهرستان شده است.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
