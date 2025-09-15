به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با حضور مقامات عالی‌رتبه، اندیشمندان و نویسندگان برجسته کشور برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ دکتر محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در آستانه برگزاری هفتمین همایش «ستارگان شهر» با موضوع رونمایی از مجموعه فاخر «سیمرغ استعمارشناسی ایران» اظهار داشت: «مراسم رونمایی از این مجموعه ارزشمند در قالب سلسله همایش‌های ستارگان شهر، روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. این رویداد، با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری، جمعی از اندیشمندان، نویسندگان، پژوهشگران و فرهیختگان حوزه‌های دانشگاهی و فرهنگی کشور، فرصتی مغتنم برای تجلیل از تلاش‌های علمی و فرهنگی در حوزه استعمارشناسی خواهد بود.»

وی افزود: «مجموعه ۳۰ جلدی «سیمرغ استعمارشناسی ایران» حاصل همکاری مشترک معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که در قالب ۶ محور اصلی تدوین و منتشر شده است. این محور‌ها شامل استعمارشناسی معرفتی و زبانی، نظری و فلسفی، به روایت اسناد و متون، فرهنگی و هویتی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت تاریخی و سیاسی هستند.»

دکتر توکلی‌زاده با تأکید بر اهمیت این مجموعه در بازخوانی انتقادی تاریخ استعمار و تبیین ابعاد پنهان و آشکار آن در ساختار‌های فکری، اجتماعی و فرهنگی کشور، خاطرنشان کرد: «این آثار، حاصل سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی اساتید برجسته کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء گفتمان استقلال فکری، تقویت هویت ملی و توسعه ادبیات بومی در حوزه مطالعات استعمار باشد.»

وی در پایان ضمن دعوت از اصحاب فرهنگ، اندیشه و رسانه برای حضور در این مراسم، ابراز امیدواری کرد، مجموعه «سیمرغ استعمارشناسی ایران» بتواند به عنوان مرجعی علمی و فرهنگی، در مسیر آگاهی‌بخشی و تقویت بنیه فکری جامعه نقش‌آفرین باشد.

