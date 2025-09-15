نخستین پیروزی اولین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا به نام ایران ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران ساعتی پیش در دیدار افتتاحیه نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف مالدیو رفت و به یک پیروزی پرگل دست یافت. ملی‌پوشان کشورمان در این بازی مالدیو را با نتیجه ۴ -۶۵ در هم کوبیدند.

در دیگر بازی‌های امروز سوریه با کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ با کویت، چین با عربستان سعودی و هند با اردن دیدار می‌کنند.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران فردا، سه‌شنبه، ۲۵ شهریورماه، در دومین بازی خود در این رقابت‌ها سوریه را پیش رو دارد. این بازی از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از امروز به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان می‌رسد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست می‌آورند.

