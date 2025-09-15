کتاب الکترونیکی «۱۲ روز دفاع مقدس» به همت بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخ به سوالات دینی، منتشر و در بستر مجازی در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ -رئیس اداره مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: کتاب الکترونیکی «۱۲ روز دفاع مقدس به مناسبت یادبود جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، بخش مکتوب و رسانه این مرکز، کتاب الکترونیکی «۱۲ روز دفاع مقدس» را تدوین و منتشر کرد.

حجت الاسلام جواد مرادی، افزود: «حفظ و انتقال تاریخ»، «تسهیل در دسترسی و فراهم کردن امکان مطالعه راحت و سریع»، «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا»، «ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت»، «مقابله با تحریف تاریخ» و «صرفه جویی در هزینه و زمان» از جمله اهداف تهیه و انتشار این کتاب است.

وی گفت: کتاب الکترونیکی «۱۲ روز دفاع مقدس» زیرمجموعه‌ای از مجموعه «پرسمان سیاسی» مرکز ملی پاسخ به سوالات دینی محسوب می‌شود که به ۱۰ پرسش پرتکرار درباره این رویداد در ۹۸ صفحه پاسخ داده است.

رئیس اداره مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب به نشانی اینترنتی mmps.ir/b۱۲dm مراجعه کنند.

گفتنی است، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با بهره‌گیری از ۴۰۰ کارشناس، روزانه به ۱۰ هزار پرسش دینی در حوزه‌های تخصصی از جمله؛ «تفسیر و علوم قرآن»، «علوم و مباحث حدیثی»، «مشاوره و روانشناسی»، «کلام و اعتقادات»، «احکام شرعی»، «اخلاق و تربیت»، «تاریخ و سیره» و «سیاسی و اجتماعی» پاسخ می‌دهد.

منبع:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم