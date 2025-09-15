پژوهشی در مصرف لبنیات و سلامت قلب؛چربی لبنیات؛ بیخطرتر از آنچه تصور میشد
باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز مسابقات جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی، یونس امامی کشتیگیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان که در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به گروه بازندهها راه یافت.
یونس امامی در جدول شانس مجدد به مصاف گیورگی الباکیدزه حریف گرجستانی رفت که این دیدار با نتیجه ۱۲ بر یک به سود امامی به پایان رسید و این نماینده کشورمان راهی مرحله رده بندی شد.