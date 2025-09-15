امیرعلی آذرپیرا کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در دومین مبارزه خود در مسابقات قهرمانی جهان برابر حریف بلغارستانی خود به پیروزی رسید.

 در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم در دور دوم به مصاف احمد ماگامایف از بلغارستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۶ بر ۳ به سود آذرپیرا به پایان رسید و او راهی یک چهارم نهایی شد.

امیرعلی آذرپیرا در دور نخست به مصاف گانخویاگ گانباتار از مغولستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۲ بر ۲ به سود آذرپیرا به پایان رسید. احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک حریف روسی الاصل از بحرین در گروه آذرپیرا حضور دارد و تا مرحله نیمه نهایی با آذرپیرا برخورد نخواهد کرد.

ماگومدخان ماگمدوف از آذربایجان نیز در گروه آذرپیرا حضور دارد که احتمال برخوردش با نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی وجود دارد.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی قهرمانی جهان
