گزارش‌ها حاکی از آن است که قرار است وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به قطر سفر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واشنگتن پست روز دوشنبه به نقل از دو مقام دولتی در غرب آسیا گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به قطر سفر خواهد کرد.

سفر روبیو به قطر پس از سفر دو روزه او به اسرائیل و یک روز پس از میزبانی دوحه از نشست کشور‌های عربی و اسلامی انجام خواهد شد. هر دو سفر پس از حمله هوایی اسرائیل به دوحه در تلاش برای هدف قرار دادن رهبران حماس در جریان سفر به آنجا انجام خواهد شد.

در همین حال، گزارش شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در مورد هرگونه حمله بیشتر به قطر که آن را "متحد بزرگ" واشنگتن می‌داند، هشدار داده است.

