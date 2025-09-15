باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - با توجه به حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر و در بحبوحه آمادگی برای برگزاری نشست فوقالعاده سران کشورهای عربی و اسلامی در پایتخت این کشور، موضعگیریهای مشابهی از سوی پژوهشگران و سیاستمداران برای نشان دادن تردیدها در مورد اثربخشی این جلسات، در صورتی که فقط به بیانیهها و سخنرانیها محدود شود، مطرح شده است.
در این راستا، دکتر ولید محمد علی، نویسنده و پژوهشگر فلسطینی ، در مصاحبهای با شبکه المسیره گفت: اجلاسها و نشستهای دیپلماتیک فعلی مملو از سخنرانیهای بدون نتیجه عملی هستند. او این وضعیت را به جلسات شورای امنیت تشبیه کرد که در نهایت به محکومیتهای فرمالیتهای ختم میشود که هیچ تاثیری واقعی در میدان ندارد.
او افزود که این در حقیقت به معنای صدور مجوز جدیدی برای تجاوز به نفع رژیم تروریستی اسرائیل است. او با اشاره به فقدان مشروعیت واقعی برخی هیاتهای رسمی، تاکید کرد که نسبت به خروجی از این اجلاسها با تصمیمات روشن، خوشبین نیست.
محمد علی هشدار داد که اکتفا به بیانیههای محکومیت، موضع رژیم تروریستی اسرائیل برای اعلام یهودیسازی قدس و آغاز اقدامات عملی برای ساخت آنچه «اسرائیل بزرگ» نامیده میشود را تقویت خواهد کرد.
این کارشناس فلسطینی تاکید کرد که وضعیت فعلی رسمی اعراب، چیزی بیشتر از ایجاد پوششی برای رژیم صهیونیستی برای ادامه تجاوزاتش، از جمله کشتار، نسلکشی، کنترل بر کرانه باختری، یهودیسازی قدس، و گسترش نفوذ در سوریه و لبنان و تمام منطقه نیست.
در همین راستا، ابراهیم العرادی، فعال بحرینی و رئیس دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه ، تاکید کرد که امنیت ملی و عربی تجزیهناپذیر است و این کشورها باید این موضوع را درک کنند. او افزود که از کشورهایی که به مردمشان اجازه نمیدهند حتی یک تظاهرات در حمایت از فلسطین برگزار کنند ولی همچنان سفیران رژیم تروریستی اسرائیل در آنها حضور دارند، نمیتوان انتظار خیر و خوبی داشت.
العرادی با انتقاد از اکتفا به بیانیهها گفت: اگر نشست با بیانیهها، خشم و اشک به پایان برسد، هیچ فایدهای ندارد. او از اجلاس خواست تا اقدامات عملی و ملموسی اتخاذ کند، مانند: اخراج سفیران صهیونیست از کشورهای عربی که در آنها سفارتخانه وجود دارد، قطع روابط تجاری، جلوگیری از عبور کشتیها و هواپیماهای این رژیم از خاک و حریم هوایی کشورهای منطقه.
این فعال بحرینی این اقدامات را حداقلهای مورد نیاز دانست. او با اشاره به جنبه امنیتی، خاطرنشان کرد که تجاوز به حریم هوایی و حاکمیت کشورهای عربی و خلیج فارس نشان میدهد که سیستمهای دفاعی وارداتی نتوانستهاند جلوی نفوذ را بگیرند و وابستگی به سفارتخانههای آمریکا، تصمیمگیری مستقل را مختل کرده است.
از دیدگاه محمد علی و العرادی، آزمون واقعی برای اجلاس قریبالوقوع در دوحه، عبور از بیانیهها به عملگرایی است. آنچه آنها بر آن تاکید دارند، اخراج سفیران صهیونیست، قطع روابط، جلوگیری از عبور کشتیها و هواپیماها و ایجاد یک اراده منطقهای مستقل است. در غیر این صورت، اکتفا به سخنرانیها و اشکها، تنها به منزله صدور مجوز جدیدی به رژیم تروریستی برای تجاوزات و خشونت بیشتر خواهد بود.
منبع: المسیره