باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مراسم اختتامیه پویش «کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی»گفت: برای نخستین بار، طرح‌های گسترده کاهش مصرف انرژی با مشارکت مستقیم مردم و بدون استفاده از منابع و اعتبارات دولتی اجرا شد و به صرفه‌جویی قابل‌توجه و دستاورد‌های اجتماعی و اقتصادی مهمی انجامید.

به گفته وی، صنعت پتروشیمی با ۷۶ مجتمع تولیدی، ۷۳ واحد و سه نیروگاه، سالانه ۹۶ میلیون تن محصول با ارزش ۲۴ میلیارد دلار تولید و روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام معادل گاز به عنوان خوراک و سوخت مصرف می‌کند.

وی هشدار داد که با افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری، سهم صنایع ارزش‌آفرین کاهش یافته و اقتصاد ملی آسیب می‌بیند.

ربانی افزود: در یکی از سخت‌ترین طرح‌ها که همه می‌گفتند امکان ندارد، ما مردم را وارد فرآیند اصلاح رفتار مصرف کردیم. نتیجه، ثبت‌نام ۱۴۰ هزار خانوار، کاهش ۲۴ درصدی مصرف در ۳۶ شهر و صرفه‌جویی سه میلیون دلاری در هزینه‌های انتقال گاز بود.

وی اعلام کرد: از محل دستاورد‌های این طرح، اقدام به خرید، تامین و توزیع تجهیزات استاندارد، آموزش عمومی، امضای میثاق‌نامه انرژی، اهدای بیش از ۶۰۰ ویلچر به نیازمندان و کاهش واقعی مصرف گاز در استان‌های مختلف شد.

مدیرکل بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با انتقاد از کم‌توجهی به اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تاکید کرد: رفع ناترازی انرژی آرزو باقی می‌ماند مگر اینکه همه دستگاه‌ها از وزارت راه تا آموزش و پرورش و صداوسیما، مسئولیت خود را در فرهنگ‌سازی و تجهیز بهینه ایفا کنند.

ربانی، همچنین از صرفه‌جویی ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز در داخل صنعت پتروشیمی طی چهار سال اخیر و برنامه کاهش ۲۶۰ میلیون مترمکعب در سال آینده خبر داد و از مدیران و کارمندان صنعت گاز و پتروشیمی برای تلاش در تحقق این اهداف تقدیر کرد.

معصومه آقاپور علیشاهی افزود: این پویش می‌تواند به الگویی ملی و حتی جهانی در فرهنگ‌سازی انرژی تبدیل شود.

وی، سه ضلع اصلی موفقیت در کاهش مصرف را دولت، مردم و فرهنگ دانست و یادآور شد: دولت باید سیاست‌گذاری، حمایت از انرژی‌های نو و اصلاح زیرساخت‌ها را انجام دهد. مردم باید در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش فرمان‌دهنده داشته باشند و فرهنگ صرفه‌جویی باید از طریق آموزش نهادینه شود.

آقاپور با اشاره به رفتار و ذهنیت نسل‌های Z و آلفا، تاکید کرد: این نسل‌ها با نگاه متفاوت و هوشمندانه به انرژی، خواستار راه‌حل‌های سریع هستند و باید برنامه‌ها متناسب با رفتار و نیاز آنان طراحی شود.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی طی پنج سال، اصلاح یارانه‌ها و جلوگیری از تولید محصولات انرژی‌بر غیر اقتصادی تاکید کرد و هشدار داد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۶ میلیون تن صادرات داشتیم که بخشی از آنها ارزش فروش‌شان حتی از یارانه سوخت مصرف‌شده کمتر بود.

وی با انتقاد از اتلاف منابع در صنایعی مانند سیمان و نیروگاه‌ها، خواستار توجه ویژه به بهینه‌سازی در کل زنجیره ارزش شد و از صرفه‌جویی ۴۱ میلیون متر مکعبی گاز در استان مازندران به‌عنوان نمونه موفق یاد کرد.

آقاپور پیشنهاد داد تا بخشی از هزینه‌های طرح‌های بهینه‌سازی به مسئولیت اجتماعی و ایجاد نشاط عمومی اختصاص یابد تا همراهی مردم تقویت شود.