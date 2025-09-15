باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان اسکندری رئیس شرکت شهرکهای کشاورزی در افتتاحیه هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم با بیان اینکه نمایشگاه در دنیا محلی برای توسعه تجاری و آشنایی با فناوری نوین است، گفت: در حوزه کشاورزی نمایشگاه آیفارم توانسته جای خود را در توسعه کشاورزی باز کند و ارائه تکنولوژیهای جدید در این نمایشگاه بستری برای کمک به ناترازی انرژی و کم آبی است.
به گفته وی، نمایشگاه آیفارم میتواند در بحث انرژیهای تجدیدپذیر، آبهای نامتعارف، سیستمهای نوین آبیاری بسیار کمککننده باشد و نقطه عطفی برای آشنایی بهرهبرداران با روشهای نوین کشاورزی باشد.
اسکندری با بیان اینکه شرکت شهرکهای کشاورزی به عنوان تأمینکننده زیرساختها و تسهیلکننده سرمایهگذاری فعالیت دارد، گفت: سرمایهگذاری در گلخانهها یکی از راههای استفاده بهینه از انرژی بوده و در این راستا این شرکت بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ هکتار زمین برای توسعه گلخانهها واگذار کرده است.