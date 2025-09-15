پلیس رژیم اسرائیل مدیر دفتر وزیر برابری اجتماعی را به اتهام فساد و کشف آزمایشگاه مواد مخدر در خانه‌اش بازداشت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس رژیم تروریستی اسرائیل مای گولان، مدیر دفتر و یک مشاور سابق  وزیر برابری اجتماعی این رژیم تروریستی را به ظن فساد دستگیر کرد. در جریان این پرونده، یک آزمایشگاه تولید مواد مخدر نیز کشف شد.

این دستگیری پس از یک سری عملیات بازرسی و جست‌و‌جو در خانه‌ها و محل کار این دو مظنون انجام شد. کشف یک آزمایشگاه مجهز برای کشت و تجارت مواد مخدر در خانه مدیر دفتر، جامعه سیاسی و امنیتی رژیم ترویستی اسرائیل را شوکه کرد و باعث گسترش تحقیقات به سمت اتهامات جنایی مربوط به مواد مخدر و تجارت غیرقانونی شد.

این تحولات در پی یک گزارش تحقیقاتی از کانال ۱۲ رژیم ترویستی اسرائیل رخ داد که فاش کرده بود گولان از اختیارات و منابع رژیم خود برای پیشبرد منافع سیاسی و شخصی استفاده کرده است.

مای گولان یکی از چهره‌های برجسته در کابینه کنونی رژیم تروریستی اسرائیل است، که این پرونده را از نظر سیاسی بسیار حساس کرده و ممکن است بر ثبات دولت تأثیر بگذارد. تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی از سوی گولان یا دفترش منتشر نشده و تحقیقات پلیس و دادستانی همچنان ادامه دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: رژیم اسرائیل ، کابینه اسرائیل
خبرهای مرتبط
برگزاری جلسه کابینه رژیم اسرائیل در زیر زمین برای دومین هفته متوالی
اسرائیل در یمن ترور می‌کند، اما خودش به سوی پناهگاه می‌دود + فیلم
ترور در صنعا، لرزه در تل‌آویو و نتانیاهو در مخفیگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
فساد در اسراییل یک وسیله برای رسیدن بقدرت است
۰
۰
پاسخ دادن
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه