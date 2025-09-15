باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس رژیم تروریستی اسرائیل مای گولان، مدیر دفتر و یک مشاور سابق وزیر برابری اجتماعی این رژیم تروریستی را به ظن فساد دستگیر کرد. در جریان این پرونده، یک آزمایشگاه تولید مواد مخدر نیز کشف شد.

این دستگیری پس از یک سری عملیات بازرسی و جست‌و‌جو در خانه‌ها و محل کار این دو مظنون انجام شد. کشف یک آزمایشگاه مجهز برای کشت و تجارت مواد مخدر در خانه مدیر دفتر، جامعه سیاسی و امنیتی رژیم ترویستی اسرائیل را شوکه کرد و باعث گسترش تحقیقات به سمت اتهامات جنایی مربوط به مواد مخدر و تجارت غیرقانونی شد.

این تحولات در پی یک گزارش تحقیقاتی از کانال ۱۲ رژیم ترویستی اسرائیل رخ داد که فاش کرده بود گولان از اختیارات و منابع رژیم خود برای پیشبرد منافع سیاسی و شخصی استفاده کرده است.

مای گولان یکی از چهره‌های برجسته در کابینه کنونی رژیم تروریستی اسرائیل است، که این پرونده را از نظر سیاسی بسیار حساس کرده و ممکن است بر ثبات دولت تأثیر بگذارد. تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی از سوی گولان یا دفترش منتشر نشده و تحقیقات پلیس و دادستانی همچنان ادامه دارد.

