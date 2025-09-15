سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، کواکبیان را در مورد پرونده ادعا‌های «ارتباط با کاترین شکدم»، مجرم شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی درباره دادگاه مطبوعات امروز گفت: در دادگاه امروز، آقایان مصطفی کواکبیان و دانیال حاجی ابوالحسن معمار (مدیر مسئول همشهری آنلاین)، به اتهام اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست درباره ارتباط جنسی «کاترین شکدم»، مجرم شناخته شدند و مستحق تخفیف دانسته نشدند.

وی افزود: کواکبیان در مصاحبه با برنامه «سمپاشی» در سایت «همشهری آنلاین»، بار دیگر ادعا‌های پیشین خود را در مورد ارتباط جنسی شکدم تکرار کرد و گفت کاترین شکدم ۸ سال در ایران بوده است و نه ۱۸ روز و برنامه‌های مختلفی از زمان مرحوم طالب‌زاده داشته است و ۱۰۰ مورد صیغه را خودش در چند جا اظهار کرده است. او در دفاعیات خود در دادگاه مدعی شد که بر اساس اطلاعیه‌ای که هتل رمیس منتشر کرده است فرزندان یکی از مسئولان ۴ شب در این هتل با شکدم بوده است.

نصراللهی ادامه داد: کواکبیان در بخش‌هایی از دفاعیات خود در مورد مستندات اظهارات خود به محتوای هوش مصنوعی اشاره کرد، اما سوالات اعضای هیأت منصفه از هوش مصنوعی هم منبع اظهارات وی را در مورد هتل رمیس، نامعتبر پاسخ داده است.

نصراللهی افزود: در ادامه جلسه، همچنین پرونده ابوالفضل ظهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی و عطا بهرامی، مدیر مسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه‌ای تحریریه»، به اتهام نشر مطالب خلاف، موضوع شکایت‌های معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و همچنین اعلام جرم بعدی معاون دادستان تهران علیه بهرامی مطرح شد. ظهره‌وند در اظهارات شفاهی و مکتوب خود به دادگاه اعلام کرد که «اطلاعات ارائه شده درباره موضع مطبوعاتی، دقیق و کارشناسی نبوده و از کدورت پیش آمده حلالیت می‌طلبم». هیئت منصفه بعد از دفاعیات متهمان، آقایان ظهره وند و بهرامی، مدیر مسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه»، را مجرم نشناختند.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جلسه امروز پرونده اتهامات مدیران مسئول نشریه «دانشمند» و پایگاه خبری خط بازار نیز به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بررسی شد که اعضای هیئت منصفه، علی خطیبی از نشریه دانشمند را مجرم ندانست و مرتضی مصطفوی مدیر مسئول خط بازار را مجرم، اما مستحق تخفیف دانست.

نصراللهی در پایان گفت: رأی نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهند شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خوب مشکل از قانون شل مملکته که تنبیه ناچیز در نظر میگیره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
معلومه که سند داشته وحرف زده ابن که دیگه تاب دادن ندارد منتها تو کشور ما همه مطبوعات باید بگن همه چیز گل وبلبله وکسی هم کار بدی نکرده ومسولان همه معصومند. خلاص
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
یکی بود همش میومد کامنت می‌ذاشت«فقط اعدام!» داداش کجایی ؟پیدات نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بنظر من این کار آقای کواکبیان بسیار دور از شان انسانی بود که بخاطر مسائل سیاسی حتی حریم انسانی و حجب و حیا را هم کنار بگذارد ، واقعا جای تاسف دارد
۱
۰
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ببخشید / حالا اعدامش میکنید ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
و رای دادگاه برای مجازات این آقای پر هیاهو جریمه نقدی تعزیری!!! همین!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
با ناشران اکاذیب تخفیف ندهید بلکه توبه بکنند کوکبیان چندین باز هم تکرار کرده است
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
لطفا اون بزرگترهاش رو هم محاکمه کنید تا فضای وحدت کشور رو به هم نریزند. همون سردبیران روزنامه‌های اصلاحاتی که مدام با نوشته‌هاشون حال مردم رو بد می‌کنند. بله احزاب خوبه در کشور باشه اما نباید اجازه داد افکارشون رو به زور به خورد مردم بدهند و یا با روان مردم بازی کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بعدش؟؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اون حرفی که زده اگه تهمت بوده چرا با ایشان برخورد نشد!!!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خوب الان برخورد شده حتی خبر رو هم نمی خونید رو هوا حرف میزنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این اظهارات منشاء دارد ،و در شرایط جنگی و حساس بیان شده و آقای کواکبیان باید تاوان سختی بدهد تا موجب عبرت سایرین شود.
۲
۶
پاسخ دادن
