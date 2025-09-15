باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در سال‌های اخیر، گردشگری طبیعت‌محور به یکی از شاخه‌های پرطرفدار سفر در ایران تبدیل شده است، اما یافتن مناطقی بکر و دست‌نخورده که بتوان تجربه‌ای ناب و واقعی از طبیعت ارائه دهد، همچنان دشوار است. تخت چو لرستان، واقع در جنوب شهرستان پلدختر، یکی از این نقاط نادر است.

این منطقه که در دل رشته‌کوه‌های زاگرس قرار دارد، با دره‌های عمیق، صخره‌های عظیم و آبشارهای پلکانی خود، نه تنها یک جاذبه گردشگری است بلکه گنجینه‌ای از تنوع زیستی و مناظر طبیعی کم‌نظیر محسوب می‌شود.

درختان سرسبز بلوط، جنگل‌های انبوه، رودخانه‌های خروشان و چشمه‌های آب شیرین، همگی ترکیبی منحصر به فرد خلق کرده‌اند که تخت چو را با لقب «آمازون ایران» شناخته‌اند.

این منطقه با وجود دشواری مسیرها و محدودیت دسترسی، همچنان از توسعه انسانی مصون مانده و فرصت نادری برای تجربه طبیعت بکر و بدون دخالت انسان فراهم می‌کند. گردشگران و کوهنوردانی که این منطقه را تجربه می‌کنند، با چشم‌اندازهایی روبه‌رو می‌شوند که در کمتر جایی از ایران دیده می‌شود و حس هم‌نشینی با طبیعت دست‌نخورده را به مخاطب منتقل می‌کند.

دره تخت چو؛ عبور از مسیرهای صعب‌العبور برای تجربه‌ای منحصربه‌فرد

دره تخت چو، در نزدیکی پلدختر و در دل رشته‌کوه‌های زاگرس قرار دارد. مسیر دسترسی به این دره دشوار و طولانی است؛ از پلدختر حدود ۳۰ کیلومتر با خودرو و سپس ۷ تا ۸ ساعت پیاده‌روی در کوهستان و جنگل‌های انبوه. از خرم‌آباد نیز مسیر مشابهی حدود ۹۰ کیلومتر است، که بخش نهایی آن نیازمند پیمایش طولانی در طبیعت سخت و دست‌نخورده است.

راهنمایان محلی توصیه می‌کنند سفر به تخت چو بدون آمادگی جسمانی و تجربه کوهنوردی انجام نشود، چرا که شیب‌های تند و زمین‌های ناهموار، مسیر را به چالشی واقعی تبدیل می‌کند. این محدودیت دسترسی اما باعث حفظ طبیعت بکر منطقه و تجربه‌ای ناب برای گردشگران می‌شود.

آبشار تخت چو؛ زیبایی پلکانی در دل دره

یکی از جاذبه‌های برجسته منطقه، آبشار تخت چو است که در دل دره‌ای عمیق قرار دارد. آبشارهای پلکانی این منطقه، با جریان خروشان آب در ارتفاعات مختلف، منظره‌ای بی‌نظیر خلق می‌کنند. در روزهای بارانی، فوران آب باعث ایجاد تصویری شگفت‌انگیز و تجربه‌ای حسی قدرتمند می‌شود که هر طبیعت‌گردی را به خود جذب می‌کند.

آبشارها نه تنها زیبایی بصری دارند، بلکه با ایجاد رطوبت و اکوسیستم‌های کوچک پیرامون خود، نقش مهمی در تنوع زیستی منطقه ایفا می‌کنند. همین ویژگی‌ها تخت چو را به مقصدی منحصر به فرد برای عکاسان و طبیعت‌دوستان تبدیل کرده است.

دره‌ها و صخره‌های شگفت‌انگیز؛ جاذبه‌ای برای ماجراجویان

دره تخت چو با صخره‌های عظیم و دیوارهای عمودی بلند، فضایی خیره‌کننده ایجاد کرده است. این صخره‌ها در طول میلیون‌ها سال و به‌واسطه فرسایش طبیعی شکل گرفته‌اند و هر کدام داستانی از تاریخ زمین را روایت می‌کنند. کنار رودخانه‌های خروشان، جنگل‌های انبوه و پوشش گیاهی متنوع، دره تخت چو به محیطی ایده‌آل برای گردشگران ماجراجو تبدیل شده است.

همچنین چشمه‌های آب شیرین و مسیرهای کوهستانی صعب‌العبور، امکان تجربه نزدیک با طبیعت بکر را فراهم می‌کنند و هر بازدیدکننده‌ای را درگیر حس کشف و ماجراجویی می‌سازند.