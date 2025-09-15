باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان ریل وودس از آمریکا رفت که این دیدار با نتیجه ١٢ بر یک به سود رحمان عموزاد به پایان رسید و نماینده کشورمان راهی یک چهارم نهایی شد.

رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان مسابقه داد که این دیدار با نتیجه ۱۳ بر صفر به سود رحمان عموزاد به پایان رسید. کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با نماینده کشورمان روبه‌رو نخواهد شد.