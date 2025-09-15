رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم ایران از بازار پاکستان سالیانه فقط سه میلیارد دلار و بسیار ناچیز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسنزاده امروز -دوشنبه ۲۴ شهریورماه- در همایش تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در محل هتل پارسیان اوین تهران، گفت: روابط دو کشور ایران و پاکستان با توجه به ظرفیتهای بزرگ دو کشور میتواند الگویی برای همکاریهای منطقهای باشد.
وی گفت: در ایران با توجه به دیدگاههای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور و ایجاد روابط اقتصادی با همه کشورهای جهان به ویژه همسایگان، علاقمندی زیادی در کشورمان توسط فعالان اقتصادی فراهم شده است.
حسنزاده خاطرنشان کرد: پاکستان با جمعیت بیش از ۲۴۰ میلیون نفر و اقتصادی در حال رشد، یکی از بازارهای بزرگ راهبردی منطقه است.
وی بیان داشت: حجم واردات سالیانه کشور ۷۰ میلیارد دلار است که سهم ایران از آن فقط سه میلیارد دلار و بسیار ناچیز است و این شکاف به روشنی نشان دهنده پتانسیلهای گسترش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این راستا اتاق ایران مجموعهای از اقدامات هدفمند از جمله برنامه اعزام هیئتهای تجاری، برگزاری نمایشگاههای مشترک و امضای موافقتنامههای تجارت ترجیحی که میتواند به کاهش موانع تعرفهای و ایجاد ثبات در روابط اقتصادی بیانجامد را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک و اقتصادی برای ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور گفت: اصلاح قیمت پایه برخی کالاها از جمله صنایع ساختمانی، کاهش تعرفههای گمرکی برای محصولاتی نظیر پودر شیر خشک، پودر شوینده، ورقهای فولادی و ... نشاندهنده ثمربخشی دیپلماسی اقتصادی دو کشور بوده است و اکنون ضروریست که این روند رو به رشد را با عزم و اراده جدی تداوم بخشیم.
حسنزاده ادامه داد: ایجاد کانالهای بانکی مشترک، توسعه سرمایهگذاری مشترک در حوزههای گردشگری، تولید و تجارت و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات، از جمله اقداماتی است که میتواند از سطح روابط اقتصادی دو کشور را به جایگاه واقعی خود نزدیک کند.
وی تاکید کرد: در ایران ظرفیتهای بزرگی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاهها، صنایع غذایی، دارویی، لوازم پزشکی، دانشگاهی، توسعه پارکهای علم و فناوری و دانش بنیان و ایجاد شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد وجود دارد و اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی آماده است تا زمینه ساز تحقق این اهداف برای این دو کشور باشد تا آینده روشن برای اقتصاد ایران و پاکستان رقم بزنیم.
گفتنی است، جام کمال خان وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان دیروز (یکشنبه، ۲۳ شهریورماه) در رأس هیأتی بلندپایه به منظور برگزاری بیستودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان وارد تهران شد.
در این سفر، هیأت پاکستانی متشکل از مقامات عالیرتبه از جمله معاون وزیر بازرگانی، قائممقام وزارت امور اقتصادی، قائممقام وزارت امور دریایی و مدیرکل وزارت مالی پاکستان، وزیر تجارت و بازرگانی این کشور را همراهی میکنند.
بیستودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و جام کمال خان وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان، امروز و فردا (۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴) در تهران برگزار میشود.
نشستهای این کمیسیون با هدف توسعه و تعمیق همکاریهای دوجانبه در حوزههای تجارت، بازرگانی، سرمایهگذاری، بانکی، انرژی، صنعت، حملونقل، زیرساخت، همکاریهای اجتماعی، فرهنگی و استانی برگزار خواهد شد.
منبع: ایرنا