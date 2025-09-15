وزیر خارجه آمریکا که به تل‌آویو سفر کرده است در برابر نتانیاهو مدعی شد که ایران هسته‌ای برای اسرائیل و آمریکا خطرناک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در اظهاراتی مدعی شد: ایران هسته‌ای تهدیدی برای اسرائیل، آمریکا و جهان است.

این وزیر آمریکایی در ادامه اظهارات خود در تل‌آویو افزود: ترامپ به کمپین فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داد.  همچنین ما متحدان اروپایی خود را به آغاز روند فعالسازی مکانیسم اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های ایران تشویق کردیم.

او به همراهی آمریکا با رژیم تروریستی اسرائیل در حمله به ایران و حمله به تاسیاست هسته‌ای کشورمان اشاره و ادعا کرد که موشک‌های میان- برد و حتی کوتاه- برد ایران تهدیدی برای حضور آمریکا در منطقه و همچنین ایمنی و امنیت اسرائیل هستند که به فراتر از آن، یعنی کشورهای خلیج فارس و اروپا گسترش یافته است.

وزیر امور خارجه آمریکا در صحبت‌های خود درباره جنگ غزه بدون اشاره به جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در طول نزدیک به ۲ سال جنگ علیه فلسطینیان در نوار غزه بر لزوم بازگشت اسرای صهیونیستی به خانه‌هایشان تاکید کرد و گفت حماس نباید بیش از این به‌عنوان یک نیروی مسلح وجود داشته باشد، چراکه به ادعای او، نه تنها امنیت اسرائیل بلکه جهان را تهدید می‌کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
روبیو رفته بزن دهن نتانیاهو که چرا به قطر متحد آمریکا حمله کرده و ازش تعهد بگیره بار آخرش باشه .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مردم جهان دارن میفهمن امریکا و اسرائیل جنایتکارن اغای مارکو روبیو . تند نرو کم کم مردم امریکا بر علیه شماها بلند خواهند شد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دین محمد
۱۹:۵۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ای فقط شما سلاح هستهای باید داشته افرین اقای اقای روبیو
ترا به خدا تودیگه برای ما منبرنرو ترامپ دیوانه مرده به توگفته این حرفرا بزن
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
باید هم بمب اتم هم بمب هیدروژنی بسازیم مانند سایر کشورها هر کشوری اقدام کرد با تمام قدرت پاسخ داد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۹:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقاً شما کثافت های صهیونسیتی یانکی برای ایران و جهان خطرناک تر هستید. قلم عاجز است از شمارش تعداد انسان های بی گناهی که توسط شما انسان نماهای وحشی از سرخپوستان قاره آمریکای شمال، مرکزی و جنوبی بگیر تا بومیان استرالیا، مردم ویتنام، مردم شبه جزیره کره، مردم ژاپن، مردم شیلی، مردم کوبا، مردم ایران، مردم فلسطین، مردم عراق، مردم افغانستان، مردم کشور های بدبخت قاره آفریقا و ... به قتل رسیده اند.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
روبین فقط بخاطر خنثی کردن نشست قطر عازم اسراییل شده بود آمد فقط نمایش بدهد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اسراییل و آمریکای هسته آیی چی؟ برای ما و خاورمیانه و جهان امن هستند؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۳۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شیطان تر از امریکا خودش است هفتاد و خورده ای سال از رژیم کودک کش دفاع کرده از اول انقلاب تاکنون از هیچ خیانت و جنایتی در حق ملت ایران کوتاهی نکرده اگر در مقابل شیطان یک قدم عقب نشینی کنید اون چندین قدم جلو می اید باید جهت درس و عبرت چنان ضربه ای به شیطان بزنی که او خودش فرار کند مثل ویتنام مثل افغانستان مثل لبنان که سفارتش را منفجر کردند مثل عین الجسد وگرنه این شیطان دست از سر ملت ایران بر نمی دارد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بروبمیر بدبخت همه شما کفتارها را از خاورمیانه بیرون میکنیم یکم صبر داشته باشید خواهید دید آینده از آن کیست وعده خداوند است که حق بر باطل پیروز خواهد شد شک نکنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۱۸:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اظهارات سراسر مضحک اما روشن وصریح وزیر امور خارجه امریکا تاکید بر این نکته است که استکبار هرگز از خصومت در بعد نظر وعمل بر علیه ایران دست بر نخواهد داشت ولذا دولت مردان و مسولین محترم جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق تحرکات دشمن را به احسن وجه رسد می نمایند و بر این نکته راهبردی و استراتژیک تمرکز می نمایند که امریکا در غرب اسیا جا خوش کرده است و مثل بچه ادم منطقه را ترک نخواهد کرد لازم است با برنامه ریزی برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از نیروی متراکم کشور و جهان اسلام این نیروی استکبار را باید از منطقه اخراج نماییم باید هزینه حضور نظامی امریکا را بالا ببریم باید کشورهای منطقه را متقاعد سازیم که از همکاری شان با امریکا بشدت بکاهند و باور داشته باشند که امنیت منطقه باید توسط کشورهای خود منطقه تامین شود امریکا نه تنها امنیت ساز نیست نیست بلکه مرکز تولید نا امنی در منطقه و بلکه کل جهان است با امید به خدا برای ریشه کن شدن استکبار از منطقه چشم می دوزیم و از او برای جهاد در راهش استعانت می جوییم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
هیچ پایتخت عربی و اسلامی از تجاوز رژیم صهیونیستی جنایتکار در امان نیست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تجاوز اسرائیل به قطر یعنی کشور میانجی صلح (میان اشغالگران صهیونیست و مقاومت فلسطین، حماس) نیز کشیده شد. امیدوارم تصمیمات امروز ما به یک بیانیه مکتوب خطاب به تمام جهان تبدیل شود. مشخص شده است که نتانیاهو قصد دارد قتل عام مردم فلسطین را ادامه دهد و منطقه را به هرج و مرج بکشاند.
سیاستمداران اسرائیلی در حال تکرار توهماتشان در مورد به اصطلاح اسرائیل بزرگ هستند. من معتقدم که اسرائیل باید از نظر اقتصادی نیز تحت فشار قرار گیرد. باید تلاش شود تا مقامات اسرائیلی طبق سازوکارهای حقوق بین‌الملل به دست عدالت سپرده شوند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا، کشوری نوظهور و طلبکار از همه کشورهای جهان
با وجود سابقه ۳۰۰ ساله و یکصد سال جنگ داخلی، آمریکا برای کشوری با تمدن ۵۰۰۰ ساله مانند ایران شاخ و شانه می‌کشد و انتظار دارد ایران گوش به فرمان او باشد. امام خمینی(ره) آمریکا را «شیطان بزرگ» معرفی کردند و این کشور طی دو قرن حضور مداخله‌جویانه در منطقه خاورمیانه داشته است؛ اما دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران نشان داد که باید در برابر تهدیدهای آمریکا واکنش قاطع نشان داد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
گروسی دبیر کل آژانس انرژی اتمی همان موجود خبیثی است که بعد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران حتی حاضر نشد به زبان هم این حملات را محکوم کند و گفت این در حوزه مسئولیت من نیست. ولی همین شخص بعد از حمله روسیه به اطراف نیروگاه هسته‌ای «زاپروژیا» در اوکراین، با صدور یک بیانیه تند این حملات روسیه را محکوم کرد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شهید حاج قاسم سلیمانی سردار دل‌ها می‌گفت؛ بعضی از کشورها ثروت زیادی دارند، اما اقتدار ندارند! بانک پول‌اند، اما کوتوله‌های سیاسی هستند، هیچ اقتداری در صحنه بین‌المللی ندارند. امروز این سخن شهید عزیز را در قطر می‌بینیم که پس از بمباران میز مذاکره توسط رژیم جعلی صهیونی هیچ اقدام درخور توجهی نتوانست از خود نشان دهد، علی‌رغم این همه پول‌پاشی که چند ماه قبل در سفر ترامپ به قطر جلوی پای آن شیطان ریخت!
۰
۲
پاسخ دادن
