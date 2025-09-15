باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در اظهاراتی مدعی شد: ایران هسته‌ای تهدیدی برای اسرائیل، آمریکا و جهان است.

این وزیر آمریکایی در ادامه اظهارات خود در تل‌آویو افزود: ترامپ به کمپین فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داد. همچنین ما متحدان اروپایی خود را به آغاز روند فعالسازی مکانیسم اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های ایران تشویق کردیم.

او به همراهی آمریکا با رژیم تروریستی اسرائیل در حمله به ایران و حمله به تاسیاست هسته‌ای کشورمان اشاره و ادعا کرد که موشک‌های میان- برد و حتی کوتاه- برد ایران تهدیدی برای حضور آمریکا در منطقه و همچنین ایمنی و امنیت اسرائیل هستند که به فراتر از آن، یعنی کشورهای خلیج فارس و اروپا گسترش یافته است.

وزیر امور خارجه آمریکا در صحبت‌های خود درباره جنگ غزه بدون اشاره به جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در طول نزدیک به ۲ سال جنگ علیه فلسطینیان در نوار غزه بر لزوم بازگشت اسرای صهیونیستی به خانه‌هایشان تاکید کرد و گفت حماس نباید بیش از این به‌عنوان یک نیروی مسلح وجود داشته باشد، چراکه به ادعای او، نه تنها امنیت اسرائیل بلکه جهان را تهدید می‌کند.

منبع: الحدث