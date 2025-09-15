مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم امید جوان ۲۵ شهریور ماه از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امید جهان خواننده ۴۴ ساله بیست و دوم شهریور ماه در حین اجرای کنسرت در شهر بم دچار حمله قلبی شد و بر اثر ایست قلبی راهی بیمارستان شد و در نهایت درگذشت.

مراسم تشییع و خاکسپاری او سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه ساعت ۹ صبح از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) قطعه هنرمندان برگزار می‌شود.

مراسم ختم این هنرمند نیز بیست و هفتم شهریور پنجشنبه، ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجدالرسول (ص) واقع در سعادت آباد میدان کاج برگزار می‌شود.

برچسب ها: مراسم تشییع ، امید جهان ، خواننده
خبرهای مرتبط
پیکر امید جهان به سوی خانه ابدی بدرقه شد
تشییع پیکر طبیب العلمای قم بر روی دستان مردم
ارادت خاص مرحوم امید جهان به سیدالشهدا (ع) + فیلم
«امید جهان» تحت مراقبت پزشکی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
امید جوان نه، امید جهان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چیزی نمیتونم بگم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خدا رحمتشون کنه روحشون شاد .
..
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این همه جوان رشید داره پرپر میشه این در مقابل اونا هیچی نیست یاد بزرگش نکنین
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد با مرام بود
۰
۱
پاسخ دادن
«علت مرگ نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶
حذف جایزه مردمی از جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ تصمیمی موقت یا تغییر رویکرد؟
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
دعای مجاهد فلسطینی برای رسیدن به درجه شهید سلیمانی + فیلم
مولدسازی موقوفات؛ بهترین شیوه اجرای نیت واقف
پوستر سی و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی نوجوانان رونمایی شد/ طراحی پوستر به سبک تهران
«سوینا» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ نابینایان مخاطبان ویژه «تهران۴۲» شدند
صالحی: برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر کار درستی است
به مناسبت هفته دفاع مقدس/ اکران ویژه ۵ مستند مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس
آخرین اخبار
پوستر سی و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی نوجوانان رونمایی شد/ طراحی پوستر به سبک تهران
به مناسبت هفته دفاع مقدس/ اکران ویژه ۵ مستند مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس
«سوینا» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ نابینایان مخاطبان ویژه «تهران۴۲» شدند
دعای مجاهد فلسطینی برای رسیدن به درجه شهید سلیمانی + فیلم
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
حذف جایزه مردمی از جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ تصمیمی موقت یا تغییر رویکرد؟
مولدسازی موقوفات؛ بهترین شیوه اجرای نیت واقف
صالحی: برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر کار درستی است
«علت مرگ نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶
شفاف‌سازی و مستندسازی منجر به کاهش میزان دعاوی شده است
رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی»
«مجنون» پس از ۲ سال روی پرده می‌رود
پویانمایی «بافنده بهار»؛ نقل افسانه‌های دنیای رنگ و نقش
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان راه‌حل برون‌رفت از تحریم‌ها
پیکر امید جهان به سوی خانه ابدی بدرقه شد
گنجاندن بیش از ۶۰ پرونده پلیسی در سریال «الگوریتم»/ الگویی تازه در سریال‌سازی ایرانی