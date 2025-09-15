باشگاه خبرنگاران جوان ـ امید جهان خواننده ۴۴ ساله بیست و دوم شهریور ماه در حین اجرای کنسرت در شهر بم دچار حمله قلبی شد و بر اثر ایست قلبی راهی بیمارستان شد و در نهایت درگذشت.

مراسم تشییع و خاکسپاری او سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه ساعت ۹ صبح از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) قطعه هنرمندان برگزار می‌شود.

مراسم ختم این هنرمند نیز بیست و هفتم شهریور پنجشنبه، ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجدالرسول (ص) واقع در سعادت آباد میدان کاج برگزار می‌شود.