در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛وام ازدواج پشت صفهای طولانی
باشگاه خبرنگاران جوان ـ امید جهان خواننده ۴۴ ساله بیست و دوم شهریور ماه در حین اجرای کنسرت در شهر بم دچار حمله قلبی شد و بر اثر ایست قلبی راهی بیمارستان شد و در نهایت درگذشت.
مراسم تشییع و خاکسپاری او سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه ساعت ۹ صبح از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) قطعه هنرمندان برگزار میشود.
مراسم ختم این هنرمند نیز بیست و هفتم شهریور پنجشنبه، ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجدالرسول (ص) واقع در سعادت آباد میدان کاج برگزار میشود.