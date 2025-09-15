باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- چممهر یکی از بزرگترین روستاهای استان لرستان است که حدود چهار هزار نفر جمعیت دارد. این روستا با قرار گرفتن در میان رشتهکوههای مهلهکوه، رود کشکان و سیمره، از موقعیتی منحصربهفرد برخوردار است و همین ویژگی، آن را به نقطهای مهم در جغرافیای طبیعی و انسانی لرستان تبدیل کرده است.
از هشتاد سال پیش، طوایف مختلف لر در این منطقه ساکن شدهاند و به مرور، هویتی فرهنگی و اجتماعی خاص به چممهر بخشیدهاند. با وجود کمبودهای معیشتی و آموزشی، جوانان این روستا همواره در مسیر علم و فرهنگ گام برداشته و نام چممهر را به عنوان یکی از مراکز فرهنگی شهرستان پلدختر مطرح کردهاند.
چممهر در دوران دفاع مقدس نیز نقشی برجسته ایفا کرد. این روستا بارها هدف حملات هوایی عراق قرار گرفت، اما مقاومت و دلاوری جوانان آن در جبههها، برگ زرینی از تاریخ لرستان را رقم زد.
امروز، اگرچه مهاجرت بخشی از جمعیت چممهر را کاسته است، اما همچنان این روستا به عنوان تلاقیگاه «رودها و فرهنگها» شناخته میشود؛ جایی که طبیعت، تاریخ و فرهنگ دست در دست هم دادهاند تا هویتی ماندگار در قلب زاگرس بسازند.