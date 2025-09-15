به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) بخش ویژه معارف نبوی به چهل‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران افزوده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص)، بخش ویژه‌ای با محوریت موضوعات مرتبط با معارف نبوی به چهل‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران افزوده شد.

در این راستا از ناشران، پژوهشگران، محققان، مؤلفان، مترجمان و مصححان دعوت می‌شود با ثبت‌نام در تارنمای اینترنتی ketabsal.ketab.ir، کتاب یا کتاب‌های پیشنهادی خود را که در ۱۰ سال اخیر (از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۳) در موضوعات تاریخ، سیره، حدیث، فقه، کلام، اخلاق، عرفان و دیگر مباحث مرتبط منتشر است، به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

متقاضیان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره ۲، طبقه اول، دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (کدپستی ۱۳۱۵۷۵۳۷۱۵) ارسال کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۲۷۶ تماس بگیرند.

منبع: روابط‌عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران

برچسب ها: خانه کتاب و ادبیات ایران ، جایزه کتاب
خبرهای مرتبط
بدون نویسندگان، تاریخ نوشته نمی‌شد
ایران با ۳۰۰ عنوان در سی‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو حضور دارد
برگزاری دو نشست تخصصی هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه در نمایشگاه کتاب تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشنهاد سازمان اوقاف به مردم وقف پول است
پرتره‌ای از شهیده منصوره عالیخانی در نمایشگاه هنر در برابر جنگ
از بغداد تا تهران؛ سمپوزیوم هنر در برابر جنگ به یاد شهیده عالی خانی
«ایران جان ـ اصفهان ایران» در حوزه کودک و نوجوان
پخش مسابقه جنایی معمایی سرنخ از هفته پلیس
«افسر کمربند مشکی» روی آنتن شبکه نمایش
«مردم قهرمان»؛ نگاهی به فعالیت‌ها و مقاومت مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تمدید مهلت ارسال آثار به بخش تولید محتوای مجازی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی
جزئیات خاکسپاری امید جهان/ تشییع فردا ۹ صبح از مقابل تالار وحدت
خانواده، هویت و امید؛ هسته اصلی قصه «بادار»
آخرین اخبار
با صدور حکمی از سوی رئیس رسانه ملی مدیرکل صداوسیمای استان کردستان منصوب شد
مجید واشقانی مجری فصل جدید سرنخ شد
چهل‌وسومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران میزبان آثار معارف نبوی می‌شود
جزئیات خاکسپاری امید جهان/ تشییع فردا ۹ صبح از مقابل تالار وحدت
خانواده، هویت و امید؛ هسته اصلی قصه «بادار»
«افسر کمربند مشکی» روی آنتن شبکه نمایش
«مردم قهرمان»؛ نگاهی به فعالیت‌ها و مقاومت مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تمدید مهلت ارسال آثار به بخش تولید محتوای مجازی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی
«ایران جان ـ اصفهان ایران» در حوزه کودک و نوجوان
پخش مسابقه جنایی معمایی سرنخ از هفته پلیس
پیشنهاد سازمان اوقاف به مردم وقف پول است
از بغداد تا تهران؛ سمپوزیوم هنر در برابر جنگ به یاد شهیده عالی خانی
پرتره‌ای از شهیده منصوره عالیخانی در نمایشگاه هنر در برابر جنگ
تشکیل کارگروه حقوقی برای حمایت از مصونیت رسانه‌ها ضروری است
استقبال بی‌نظیر مخاطبان از برنامه قرآنی أفلا یتدبرون در شبکه الکوثر