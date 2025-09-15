باشگاه خبرنگاران جوان ـ به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص)، بخش ویژه‌ای با محوریت موضوعات مرتبط با معارف نبوی به چهل‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران افزوده شد.

در این راستا از ناشران، پژوهشگران، محققان، مؤلفان، مترجمان و مصححان دعوت می‌شود با ثبت‌نام در تارنمای اینترنتی ketabsal.ketab.ir، کتاب یا کتاب‌های پیشنهادی خود را که در ۱۰ سال اخیر (از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۳) در موضوعات تاریخ، سیره، حدیث، فقه، کلام، اخلاق، عرفان و دیگر مباحث مرتبط منتشر است، به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

متقاضیان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره ۲، طبقه اول، دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (کدپستی ۱۳۱۵۷۵۳۷۱۵) ارسال کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۲۷۶ تماس بگیرند.

منبع: روابط‌عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران