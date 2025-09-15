باشگاه خبرنگاران جوان ، در دهمین همایش جایزه ملی مدیریت انرژی که صبح امروز دوشنبه 24 شهریور ماه 1404 در مرکز همایش های مدیریت صنعتی کشور برگزار شد، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اجرای اقدامات گسترده در بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه سراسری و تولید برق و سوخت مازاد و با ارزیابی های صورت گرفته، بالاترین سطح جایزه ملی مدیریت انرژی کشور را با دریافت نشان نقره ای سه ستاره از آن خود کرد.

کسب جایزه ملی مدیریت انرژی

وحید قانعی فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ستاره خلیج فارس در تشریح این دستاورد ابراز کرد: این جایزه با معیارهای سختگیرانه‌ای اعطا می‌شود. پس از چندین مرحله ممیزی و بازدید از پالایشگاه، تیم ممیزی به این نتیجه رسید که ستاره خلیج فارس در زمینه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی موفق عمل کرده است. وی افزود: یکی از عوامل مهم در کسب جایزه، افزایش ظرفیت پالایشگاه بدون احداث واحد جدید بود. با توزیع ظرفیت روی واحدهای موجود و انجام اصلاحات، توانستیم بهره‌وری انرژی را افزایش دهیم و سالانه حدود یک و نیم میلیون دوره صرفه‌جویی انرژی معادل دو تن در ساعت گاز طبیعی داشته باشیم.

بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی

قانعی فرد گفت: ما علاوه بر دریافت انرژی از شبکه سراسری، بخش قابل توجهی از حامل‌های انرژی خود را تولید می‌کنیم و حتی برق مازاد تولید شده را به شبکه تزریق می‌کنیم.

وی در خصوص ظرفیت ایستگاه گازی پالایشگاه ابراز کرد: ایستگاه گازی طراحی‌شده برای پالایشگاه توان تولید ۴۰۰ هزار نرمال متر مکعب گاز را دارد، اما ما کمتر از ۷۰ هزار متر مکعب یعنی حدود ۲۵ درصد ظرفیت واقعی را استفاده می‌کنیم که این نشان‌دهنده مدیریت بهینه مصرف انرژی در پالایشگاه است.

قانعی‌فرد افزود: به‌ویژه در فصول سرد سال که شبکه گاز با ناترازی مواجه می‌شود، ما سوخت‌های مایع بیشتری را جایگزین می‌کنیم تا فشار اضافی روی شبکه سراسری وارد نشود.

بهینه‌سازی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در خصوص اقدامات انجام‌شده برای اصلاح تجهیزات انرژی، گفت: یکی از چالش‌ها در بخش کوره‌ها بود که مشکلات طراحی داشتند. تیم تخصصی پالایشگاه با انجام اصلاحات لازم، این تجهیزات را به حالت بهینه رسانده‌اند.

وی با اشاره به پروژه بازیابی گازهای فلر، بیان کرد: برنامه داریم هیدروژن مازاد حاصل از فلر را تبدیل به آمونیاک کنیم تا علاوه بر جلوگیری از سوزاندن آن، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود. این پروژه طی سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

تولید سوخت با استانداردهای بین‌المللی و توسعه انرژی تجدیدپذیر

مدیرعامل پالایشگاه با بیان نقش ستاره خلیج فارس در سبد سوخت کشور، گفت: حدود ۴۵ درصد از تولید بنزین کشور توسط این پالایشگاه انجام می‌شود و تمام تولیدات مطابق استاندارد یورو ۵ است. در حال حاضر روزانه ۴۳.۵ میلیون لیتر بنزین و پنج میلیون لیتر اجزای بنزین تولید و تحویل دولت می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، بیان کرد: برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز، از فشار خوراک ورودی پالایشگاه برای تولید سه مگاوات برق استفاده می‌کنیم و مطالعات برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی نیز آغاز شده است. اگرچه شرایط جغرافیایی بندرعباس برای انرژی خورشیدی چالش‌هایی دارد، اما با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، برنامه‌های مطالعاتی در حال اجرا است.

قانعی‌فرد در پایان تأکید کرد: همکاری با دانشگاه‌های استان هرمزگان و دیگر مراکز تخصصی باعث تقویت پژوهش و توسعه فناوری در پالایشگاه شده و این اقدامات نقش کلیدی در موفقیت‌های انرژی و محیط زیستی ستاره خلیج فارس داشته است.

منبع:روابط عمومی نفت ستاره خلیج فارس