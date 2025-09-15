با صدور حکمی از سوی رئیس رسانه ملی مدیرکل صداوسیمای استان کردستان منصوب شد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حکم انتصاب پیمان جبلی برای مجاهد بنیعامریان به این شرح است:
«برادر گرامی جناب آقای مجاهد بنیعامریان
بنا به پیشنهاد معاون محترم امور استانها و نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی بهموجب این حکم بهعنوان «مدیرکل صداوسیمای استان کردستان» منصوب میشوید.
کردستان را بهدرستی دارالاحسان ایران، سرزمین فرهنگ هنر و تمدن، مجاهدتهای خاموش و فداکاریهای بزرگ و سرزمین صفا و وفاداری نامیدهاند؛ خطهای رنگارنگ از ایران عزیزمان که مردمانی غیور، وطنپرست، پیشمرگ انقلاب، دلسوز، باشرف، مهربان و اصیل را در خود جای داده است.
خدمتگزاری به چنین انسانهایی اجری عظیم خواهد داشت؛ لذا انتظار میرود با تکیهبر ظرفیتهای بزرگ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی استان در اجرای سیاستهای کلان سازمان برای تحقق سند تحول رسانه ملی در رسیدن به اهداف و مأموریتهای زیر اهتمام لازم را به عمل آورید:
ـ بررسی وضعیت تحقق سند تحول در راهبردها و اهداف و همچنین تحول در رویکردها محتوا و سازوکار با تدوین شاخصهای کمی و کیفی
-همافزایی حداکثری با ظرفیتهای فکری، فرهنگی، اجتماعی، علمی و مدیریتی استان و تعامل با جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با تمرکز بر نقش قرارگاهی رسانه ملی
توجه ویژه به مدیریت خط سبزی و تمرکز بر ظرفیتهای مغفولمانده استان در شبکه استانی و بازنمایی آن در شبکههای سراسری توجه به مخاطبشناسی شبکه استانی در سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت حوزههای پیام
- برنامهریزی هدفمند بهمنظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای شبکههای سراسری با تولید محتواهای فاخر براساس سند زیستبوم و سند اقدام
تمرکز بر موسیقی اصیل محلی و تعیین نسبت آن با ارزشهای انقلاب- معرفی مفاخر استان ازجمله شهدای عزیز کرد و تولید محتواهای فاخر و دراماتیک از آن
- به تصویر کشیدن هنرمندانه رشادت مردمان اصیل کردستان در حوادث گوناگون بهویژه در مبارزه با منافقین کوردل، تلاش برای ارتقا و تقویت همبستگی ملی با بهرهگیری از مؤلفههای استانی
لازم میدانم از خدمات بیدریغ جناب آقای علی مرادی در دوره تصدی مدیریت آن، مرکز، تشکر و قدردانی نمایم. از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مسئلت دارم. 》
بنابر این گزارش، در کارنامه کاری مجاهد بنیعامریان قائممقامی و معاونی سیمای مرکز کردستان و همچنین معاونی سیمای مرکز اصفهان به چشم میخورد.
منبع: رسانه ملی