با صدور حکمی از سوی رئیس رسانه ملی مدیرکل صداوسیمای استان کردستان منصوب شد

رئیس رسانه ملی با صدور حکمی، مجاهد بنی‌عامریان را به سمت مدیرکل صداوسیمای استان کردستان منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حکم انتصاب پیمان جبلی برای مجاهد بنی‌عامریان به این شرح است:

«برادر گرامی جناب آقای مجاهد بنی‌عامریان

بنا به پیشنهاد معاون محترم امور استان‌ها و نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی به‌موجب این حکم به‌عنوان «مدیرکل صداوسیمای استان کردستان» منصوب می‌شوید.

کردستان را به‌درستی دارالاحسان ایران، سرزمین فرهنگ هنر و تمدن، مجاهدت‌های خاموش و فداکاری‌های بزرگ و سرزمین صفا و وفاداری نامیده‌اند؛ خطه‌ای رنگارنگ از ایران عزیزمان که مردمانی غیور، وطن‌پرست، پیش‌مرگ انقلاب، دلسوز، باشرف، مهربان و اصیل را در خود جای داده است.

 خدمتگزاری به چنین انسان‌هایی اجری عظیم خواهد داشت؛ لذا انتظار می‌رود با تکیه‌بر ظرفیت‌های بزرگ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی استان در اجرای سیاست‌های کلان سازمان برای تحقق سند تحول رسانه ملی در رسیدن به اهداف و مأموریت‌های زیر اهتمام لازم را به عمل آورید:

ـ بررسی وضعیت تحقق سند تحول در راهبرد‌ها و اهداف و همچنین تحول در رویکرد‌ها محتوا و سازوکار با تدوین شاخص‌های کمی و کیفی

-هم‌افزایی حداکثری با ظرفیت‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی، علمی و مدیریتی استان و تعامل با جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با تمرکز بر نقش قرارگاهی رسانه ملی

توجه ویژه به مدیریت خط سبزی و تمرکز بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان در شبکه استانی و بازنمایی آن در شبکه‌های سراسری توجه به مخاطب‌شناسی شبکه استانی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های پیام

- برنامه‌ریزی هدفمند به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های شبکه‌های سراسری با تولید محتوا‌های فاخر براساس سند زیست‌بوم و سند اقدام

تمرکز بر موسیقی اصیل محلی و تعیین نسبت آن با ارزش‌های انقلاب- معرفی مفاخر استان ازجمله شهدای عزیز کرد و تولید محتوا‌های فاخر و دراماتیک از آن

- به تصویر کشیدن هنرمندانه رشادت مردمان اصیل کردستان در حوادث گوناگون به‌ویژه در مبارزه با منافقین کوردل، تلاش برای ارتقا و تقویت همبستگی ملی با بهره‌گیری از مؤلفه‌های استانی

لازم می‌دانم از خدمات بی‌دریغ جناب آقای علی مرادی در دوره تصدی مدیریت آن، مرکز، تشکر و قدردانی نمایم. از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مسئلت دارم. 》

بنابر این گزارش، در کارنامه کاری مجاهد بنی‌عامریان قائم‌مقامی و معاونی سیمای مرکز کردستان و همچنین معاونی سیمای مرکز اصفهان به چشم می‌خورد.

انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
خانواده، هویت و امید؛ هسته اصلی قصه «بادار»
در پی آغاز رویداد ملی «ایران جان» انجام شد؛
پخش زنده برنامه «میزگرد» شبکه خبر از صداوسیمای اصفهان
