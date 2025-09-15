باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک در سومین مبارزه و در مرحله یک چهارم نهایی برابر ویکی از هند به برتری ۱۰ بر صفر رسید و راهی نیمه نهایی شد تا در سخت‌ترین مبارزه خود برای رسیدن به فینال به مصاف احمد تاج الدین اف دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از بحرین برود.

آذرپیرا پیش از این در دور نخست گانباتار از مغولستان را با نتیجه ۲ بر ۲ از پیش رو برداشت، سپس برابر احمد ماگامایف از بلغارستان با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید.