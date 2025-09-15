باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ایوب فرامرزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تشریح عملکرد این استان در حوزه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، از تحقق پرداخت ۳۶۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۶۲۸۶ طرح خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: سهم این استان از محل جزء (۳) معادل ۱۲۹۰۳ میلیارد ریال شامل شامل ۱۳ نهاد حمایتی و ۱۹ بانک عامل و از محل جزء (۴) برابر با ۳۶۱۶۵ میلیارد ریال شامل ۷ نهاد حمایتی و ۲۳ بانک عامل بود که در نهایت با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی، ۷۴ درصد از کل سهمیه محقق شد. این عملکرد نسبت به سالهای گذشته بهترین نتیجه استان فارس در حوزه جذب اعتبارات قرضالحسنه اشتغال محسوب میشود.
او با ارائه جزئیات عملکرد نهادها و بانکها در استان گفت: در میان نهادهای حمایتی، کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۲۰۷۲۰ میلیارد ریال و بهزیستی با ۷۹۹۹ میلیارد ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. همچنین بانک ملت با ۵۰۳۵ میلیارد ریال، بانک صادرات با ۴۶۲۴ میلیارد ریال و بانک تجارت با ۴۶۱۲ میلیارد ریال در صدر بانکهای عامل پرداختکننده این تسهیلات قرار گرفتند.
فرامرزی اضافه کرد: در مجموع ۶۰۰۷ طرح از محل جزء (۳) به ارزش ۷۹۴۵ میلیارد ریال (معادل ۶۲ درصد سهمیه) و ۱۹۹۷۹ طرح از محل جزء (۴) به ارزش ۲۷۹۴۱ میلیارد ریال (معادل ۷۷ درصد سهمیه) در استان فارس تأمین مالی شدند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اظهار داشت: بنیاد علوی با ۹۵ درصد و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با ۹۳ درصد در جزء (۴) و همچنین بنیاد شهید با ۷۷ درصد و سازمان امور عشایر ایران با ۷۳ درصد در جزء (۳)، بهترین عملکرد را در جذب اعتبارات داشتند. از سوی دیگر، بانکهای صنعت و معدن و سینا با ۱۰۰ درصد، بانک کشاورزی با ۹۹ درصد و بانک سپه با ۹۶ درصد، در جمع بانکهای برتر استان قرار گرفتند.
او در پایان تأکید کرد: استان فارس به پشتوانه این عملکرد، همواره جزو استانهای پیشرو در استفاده بهینه از منابع قرضالحسنه اشتغال است و تلاش میشود با برنامهریزی دقیقتر، در سال جاری نیز گامهای بلندتری در مسیر توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان برداشته شود.
حمایت مالی از ۲۲۴ طرح اقتصادی در استان فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از پرداخت ۵۳۷۴ میلیارد ریال تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در استان خبر داد و گفت: ارزش طرحهای مصوب کمیته استانی بیش از ۱۶۶ درصد اعتبارات تخصیصی بوده که نشاندهنده استقبال گسترده و ظرفیت بالای فارس در جذب منابع ملی است.
فرامرزی با اشاره به عملکرد تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: تاکنون مجموع منابع تخصیصی به استان فارس در این بخش بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال بوده است.
او افزود: در فرآیند بررسیها، تعداد ۷۷۶ طرح از سوی کمیته استانی به تصویب رسیده که ارزش آنها بیش از ۱۷ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال برآورد میشود. به این ترتیب نسبت مبلغ طرحهای مصوب به اعتبارات تخصیصی معادل ۱۶۶ درصد است.
فرامرزی ادامه داد: از میان طرحهای مصوب، تعداد ۲۲۴ طرح موفق به دریافت تسهیلات به ارزش ۵ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال شدهاند که نشاندهنده تحقق ۵۲ درصدی اعتبارات تخصیصی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تأکید بر اهمیت این دستاورد خاطرنشان کرد: استقبال فعالان اقتصادی و متقاضیان در سطح استان و پیگیری دستگاههای اجرایی ذیربط، نشاندهنده ظرفیت بالای فارس در جذب منابع ملی و نقشآفرینی در مسیر رشد تولید و اشتغال است.
منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس