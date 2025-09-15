باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله مهدی شبزندهدار جهرمی در سفر به شیراز و نشست با مدیر و معاونین حوزه علمیه استان فارس با اشاره به تفاوت بنیادین ساختار حوزههای علمیه با سایر مراکز آموزشی، تأکید کرد: شاکله حوزههای علمیه با تمام مراکز دیگر فرق دارد و باید در برنامهریزیها این تفاوت لحاظ شود.
او منابع اصلی اداره حوزه را وجوهات شرعی، موقوفات اختصاصیافته و کمکهای خیریه مردم عنوان کرد و گفت: بنابر به نظر مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید حوزه نمیتواند برای تأمین منابع خود به سراغ فعالیتهای تجاری برود این کار هم مفسده دارد و هم ممنوع است.
آیتالله شبزندهدار سرمایه اصلی حوزه را اعتماد مردم به علما و روحانیت دانست و گفت: این اعتماد نباید به هیچ وجه آسیب ببیند؛ چرا که استیثاق مردم به حوزهها، پشتوانه اصلی استمرار آنهاست.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت آشنایی طلاب جدید با واقعیتهای مسیر طلبگی پرداخت و تأکید کرد: طلبه نباید حوزه را محل کسب درآمد بداند؛ این مسیر، راه خدمت به دین است و نه حرفهای برای تأمین معاش.
عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با نقل خاطرهای از مقام معظم رهبری، از برخی رفتارهای غیرضروری در مدیریت حوزهها انتقاد کرد و خواستار رفتار انقلابی و صرف منابع در امور ضروری شد.
آیتالله شبزندهدار در پایان نقش تاریخی روحانیت در شکلگیری انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: نتیجه انقلاب، حاصل ۱۰۰۰ سال تلاش روحانیت در ترویج محبت اهل بیت (ع) و ارتباط با مرجعیت در دلهای مردم بود.
منبع: روابط عمومی جوزه علمیه فارس