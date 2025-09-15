باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه با صدور بیانیهای در واکنش به سخنان جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سهگانه ایران که در اجلاس سوچی مطرح شد، این اظهارات را بیاساس و فاقد اعتبار حقوقی خواند.
این بیانیه مطبوعاتی در پی برگزاری هشتمین نشست گفتوگوهای مشترک راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در روز بیستم شهریور ۱۴۰۴ در شهر سوچی روسیه صادر شده است.
روابط عمومی سفارت ایران در روسیه در این بیانیه خاطرنشان کرد: جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخشهای جداییناپذیر از قلمروی سرزمینی ایران به شمار میآید و جمهوری اسلامی ایران حاکمیت حقوقی و تاریخی بر آنها دارد.
در این بیانیه آمده است: موضوع جزایر سهگانه به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران مرتبط بوده و در همین چارچوب، چنین ادعاهایی را دخالت در امور داخلی خود تلقی و آن را مردود میدانیم.
تکرار ادعا به آن مشروعیت نمیبخشد
روابط عمومی سفارت ایران در روسیه تأکید کرده است: تکرار ادعاهای بیاساس امارت متحده عربی از سوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در قبال جزایر سهگانه جمهوری اسلامی ایران، به هیچ عنوان به ادعاهای مردود امارات وجاهت قانونی نمیبخشد و خللی در وضعیت حقوقی حاکمیت بلامنازع جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک وارد نمیکند.
هر گونه دخالت، مردود است
این بیانیه میافزاید: با رد گزارههای مداخلهجویانه و واهی در اظهارات مطرح شده، تاکید میشود که هر گونه اقدام جمهوری اسلامی ایران در جزایر تحت حاکمیت خود، اقدام مشروع در خاک و تمامیت ارضی کشور تلقی شده و جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در این زمینه را مردود میداند.