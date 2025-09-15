مسابقات انفرادی آزاد جایزه بزرگ تنیس روی میز تنکابن آقایان و بانوان با عنوان جام سرلشگر خلبان شهید علی اکبر قربان شیرودی در تنکابن برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات جایزه بزرگ تنیس روی میز در تنکابن در بخش آقایان با حضور ۷۰ بازیکن از استان‌های مازندران، گیلان، تهران، همدان، اصفهان و خراسان برگزار شد و در پایان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

کمیل نیک نژاد از گیلان بر سکوی نخست ایستاد. ماهان چینه وری از گیلان نایب قهرمان شد و عنوان سوم رقابت‌ها نیز به علی اکبر حسینی نسب از مازندران رسید.

متین فراست از تهران در جایگاه چهارم قرار گرفت و مقام پنجم مشترک به امیرعلی خانگل نژاد از مازندران، محمدرضا حسینی نسب از مازندران، رضا زادراد از گیلان و میلاد نظامی از تهران اختصاص یافت.

در مجموع این دوره از مسابقات، مبلغ ۳۲ میلیون تومان جوایز نقدی به نفرات برتر اهدا شد. این رویداد ورزشی، با استقبال پرشور علاقه‌مندان رو‌به‌رو شد.

همچنین در مسابقات انفرادی بخش بانوان که در آن ۳۲ بازیکن از استان‌های مختلف کشور حضور یافتند، ترنم تیموری از مازندران به عنوان قهرمانی دست یافت.

سحر نوروزی از تهران مقام نایب‌قهرمانی را به دست آورد و فرزانه پوررسول از تهران در جایگاه سوم ایستاد.

 

