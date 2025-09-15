باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: برگزاری چنین رویدادهایی منجر به شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور می‌شود.

وی گفت: برگزاری این همایش به فاصله یک ماه از همایش دو کشور در اسلام آباد با حضور رئیس جمهور ایران، حاکی از عمق نگاه راهبردی دو کشور به نقش و اهمیت بخش خصوصی به عنوان پیشران‌های اقتصادی دو کشور دارد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته سه میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار بود که سهم ما از صادرات به پاکستان ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار و واردات ما ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی بیان داشت: پاکستان در سال ۱۴۰۳ رتبه پنجم مقصد صادراتی و رتبه پانزدهم مبدا وارداتی ایران بوده است.

صادق تاکید کرد: هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری حجم تجارت دو کشور حاکی از عمق نگاه راهبردی به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری طرفین است که عملیاتی شدن آن در سایه اقدامات بخش خصوصی، تجار و سرمایه‌گذاران دو طرف محقق می‌شود.

وی ادامه داد: هر دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی دارای مزیت‌های زیادی هستند و آمادگی لازم از سوی شرکت‌های ایرانی برای صادرات محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های پالایشگاهی، توسعه واردات مواد اولیه دارویی، صادرات مواد اولیه دخانی، سرمایه‌گذاری در حوزه دارو، تبادل خدمات فنی و مهندسی، همکاری در حوزه‌های معدنی، صادرات کاشی، سرامیک، پشم شیشه و غیره وجود دارد.

صادق اظهارداشت: در این راستا ارتقای روابط بانکی دو کشور باید مستمر بوده، ایجاد سازوکاری برای تجارت تهاتری، تبادل تجاری از طریق ارزهای ملی و ایجاد شعب بانک‌های تجاری در مناطق تجاری مشترک باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به وجود سه گذرگاه مرزی مشترک بین دو کشور، بر ضرورت رونق و توسعه بازارچه‌های مرزی و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های بندری و دریایی و راه‌اندازی خطوط مستقیم دریایی از بنادر پاکستان به سمت بندر چابهار و برعکس، همچنین در حوزه گردشگری و صنایع دستی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای بخش خصوصی دو کشور وجود دارد.

صادق تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در استفاده از ظرفیت‌های بالای دو طرف با هم افزایی دو کشور دوست، برادر و با ریشه‌ها و هویت‌های مشترک فرهنگی و دینی گام‌های بلندتری برداریم.

منبع: وزارت راه و شهرسازی