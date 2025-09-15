وزیر راه و شهرسازی گفت: هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری حجم تجارت تهران و اسلام آباد حاکی از عمق نگاه راهبردی به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری دو کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: برگزاری چنین رویدادهایی منجر به شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور می‌شود.

وی گفت: برگزاری این همایش به فاصله یک ماه از همایش دو کشور در اسلام آباد با حضور رئیس جمهور ایران، حاکی از عمق نگاه راهبردی دو کشور به نقش و اهمیت بخش خصوصی به عنوان پیشران‌های اقتصادی دو کشور دارد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته سه میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار بود که سهم ما از صادرات به پاکستان ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار و واردات ما ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی بیان داشت: پاکستان در سال ۱۴۰۳ رتبه پنجم مقصد صادراتی و رتبه پانزدهم مبدا وارداتی ایران بوده است.
صادق تاکید کرد: هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری حجم تجارت دو کشور حاکی از عمق نگاه راهبردی به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری طرفین است که عملیاتی شدن آن در سایه اقدامات بخش خصوصی، تجار و سرمایه‌گذاران دو طرف محقق می‌شود.

وی ادامه داد: هر دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی دارای مزیت‌های زیادی هستند و آمادگی لازم از سوی شرکت‌های ایرانی برای صادرات محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های پالایشگاهی، توسعه واردات مواد اولیه دارویی، صادرات مواد اولیه دخانی، سرمایه‌گذاری در حوزه دارو، تبادل خدمات فنی و مهندسی، همکاری در حوزه‌های معدنی، صادرات کاشی، سرامیک، پشم شیشه و غیره وجود دارد.

صادق اظهارداشت: در این راستا ارتقای روابط بانکی دو کشور باید مستمر بوده، ایجاد سازوکاری برای تجارت تهاتری، تبادل تجاری از طریق ارزهای ملی و ایجاد شعب بانک‌های تجاری در مناطق تجاری مشترک باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به وجود سه گذرگاه مرزی مشترک بین دو کشور، بر ضرورت رونق و توسعه بازارچه‌های مرزی و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های بندری و دریایی و راه‌اندازی خطوط مستقیم دریایی از بنادر پاکستان به سمت بندر چابهار و برعکس، همچنین در حوزه گردشگری و صنایع دستی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای بخش خصوصی دو کشور وجود دارد.

صادق تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در استفاده از ظرفیت‌های بالای دو طرف با هم افزایی دو کشور دوست، برادر و با ریشه‌ها و هویت‌های مشترک فرهنگی و دینی گام‌های بلندتری برداریم.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: فرزانه صادق ، خط کشتیرانی
خبرهای مرتبط
وزیر راه و شهرسازی:
اعتماد به بخش خصوصی موتور محرک صنعت ساختمان است
تاکید وزیر بر تشکیل کارگروه مشترک با نمایندگان اصناف حمل‌ونقل
وزیر راه: شتاب در تکمیل کریدورهای ترانزیتی و پایانه‌های مرزی در دستور کار دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی